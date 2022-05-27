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В Красноярске появятся ещё два мобильных пункта скорой помощи

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Красноярск
16:00 27 Мая 2022
общество, красноярск, здравоохранение, скорая
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В Красноярске проходит XVI научно-практическая конференция «Скорая медицинская помощь Красноярского края», пишут в региональном министерстве здравоохранения.

Заместитель главного врача по ОМР КГБУЗ «Красноярская станция скорой медицинской помощи» Вероника Кожухова обратила внимание участников на то, что одно из основных требований и качественных показателей оказания скорой медицинской помощи - время прибытия бригады. Особенно это касается вызовов экстренной формы (время прибытия бригады от момента вызова не должно превышать 20 минут).

По поручению губернатора Александра Усса в городе организовано 3 передвижных мобильных пункта скорой помощи (Солнечный, Пашенный, район Мясокобината).

— По результатам анализа работы мобильных передвижных пунктов скорой помощи среднее время прибытия в удалённые районы снизилось. В ближайшее время планируется организовать ещё два передвижных мобильных пункта скорой помощи (в Покровке и на пр. им. газеты “Красноярский рабочий”), - добавила Вероника Кожухова. 

Фото: © kraszdrav.ru 

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