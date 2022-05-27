28 очагов возгорания зафиксировано в лесах Красноярского края

За прошедшие сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали 26 лесных пожаров на площади 7,5 тыс. га. Остановлено распространение восьми пожаров на площади 1,4 тыс. га. Очаги возгораний действовали в 15 муниципалитетах.

Предварительно, на лес огонь перешёл по вине местного населения и из-за сухих гроз.

На 27 мая в Красноярском крае действуют 28 лесных пожара на площади 17,9 тыс. га, сообщается на сайте регионального правительства. Пожары зафиксированы в Абанском, Тасеевском, Эвенкийском, Большемуртинском, Нижнеингашском, Енисейском, Богучанском, Мотыгинском, Балахтинском, Казачинском, Емельяновском районах и Дивногорске.

Помощь в тушении лесных пожаров Красноярского края оказывают более 500 специалистов резерва ФБУ «Авиалесоохрана», других регионов РФ, арендаторы, сотрудники лесничеств. В работах по охране лесов от пожаров задействовано более 4 000 человек и свыше 1 100 единиц техники, в том числе специалисты круглосуточно патрулируют леса. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

В крае продолжает действовать режим ЧС. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры. На большей части территорий Красноярского края введён особый противопожарный режим. В большинстве районов из-за аномально жаркой погоды высокие классы пожарной опасности – 4 и 5.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Андрей Бок