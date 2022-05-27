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28 очагов возгорания зафиксировано в лесах Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
15:30 27 Мая 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, лесные пожары
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За прошедшие сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали 26 лесных пожаров на площади 7,5 тыс. га. Остановлено распространение восьми пожаров на площади 1,4 тыс. га. Очаги возгораний действовали в 15 муниципалитетах. 

Предварительно, на лес огонь перешёл по вине местного населения и из-за сухих гроз. 

На 27 мая в Красноярском крае действуют 28 лесных пожара на площади 17,9 тыс. га, сообщается на сайте регионального правительства. Пожары зафиксированы в Абанском, Тасеевском, Эвенкийском, Большемуртинском, Нижнеингашском, Енисейском, Богучанском, Мотыгинском, Балахтинском, Казачинском, Емельяновском районах и Дивногорске. 

Помощь в тушении лесных пожаров Красноярского края оказывают более 500 специалистов резерва ФБУ «Авиалесоохрана», других регионов РФ, арендаторы, сотрудники лесничеств. В работах по охране лесов от пожаров задействовано более 4 000 человек и свыше 1 100 единиц техники, в том числе специалисты круглосуточно патрулируют леса. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства. 

В крае продолжает действовать режим ЧС. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры. На большей части территорий Красноярского края введён особый противопожарный режим. В большинстве районов из-за аномально жаркой погоды высокие классы пожарной опасности – 4 и 5. 

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию. 

Фото: © РИА Новости / Андрей Бок 

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