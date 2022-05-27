В Красноярском крае объекты культурного наследия соберут в информационную систему

Данный цифровой сервис автоматизирует работу специалистов по охране объектов культурного наследия, а также позволит оцифровать ряд госуслуг в этой области.

Отметим, что в Красноярском крае насчитывается 2 182 объекта культурного и археологического наследия и более 2 200 выявленных объектов культурного наследия, пишут на сайте правительства Красноярского края. Информационная система позволит модернизировать ведение реестров объектов, добавить бизнес-процессы службы по госохране объектов культурного наследия. В электронный вид будут переведены и госуслуги по предоставлению информации об объектах культурного наследия.

После аудита объектов начнётся наполнение системы, базой будут пользоваться в основном специалисты службы. В будущем доступ к системе откроется для всех желающих.

— Проект позволит упростить механизм оказания и получения ряда госуслуг в данной отрасли. Разработка инфраструктуры связи, позволяющей каждому из нас пользоваться самыми разными цифровыми сервисами, – одна из ключевых задач нашего министерства, - рассказал Николай Распопин, министр цифрового развития края.

Фото: © пресс-служба Красноярской епархии