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Летучие мыши уничтожили часть артефактов в Денисовой пещере на Алтае

Главная Общество
Красноярск
14:35 27 Мая 2022
алтай, археология
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Летучие мыши уничтожили часть артефактов в Денисовой пещере на Алтае. По оценке учёных, это произошло примерно 11-10 тыс. лет назад, после ухода людей, сообщает ТАСС.

«Выяснилось, что этапы обитания там летучих мышей связаны с определенными горизонтами, в которых очень много хитина достигали мощности до 2 м и, разлагаясь, проникали в более ранние слои и уничтожали артефакты и костные останки», – рассказал старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Максим Козликин.

По словам археолога, возраст самых древних находок из Денисовой пещеры составляет 300 тыс. лет. Однако, артефакты возрастом 10-5 тыс. лет так и небыли найдены, а предметы и костные останки из более ранних слоев были местами повреждены.

«Чтобы решить эту проблему, мы обратились к коллегам из Института геологии и минералогии СО РАН и специалистам из Южно-Уральского федерального исследовательского центра минералогии и геоэкологии УрО РАН. Мы передали им образцы из этих слоев, чтобы понять, почему повреждаются артефакты, практически полностью растворяются кости», – рассказал Козликин.

Выяснилось, что продукты жизнедеятельности крупных колоний насекомоядных летучих мышей проникли в осадочные слои и разрушили древние археологические артефакты В итоге каменные орудия были повреждены, костные остатки в зонах воздействия гуано были и вовсе уничтожены.

«Удивительно, что пещера была покинута людьми на такое длительное время - порядка 5 тыс. лет. При том, что на территории Алтая и в долине Ануя археологические памятники того периода были известны. Но известно, что летучие мыши и человек не могут одновременно занимать пещеру, потому что мыши очень чувствительны к присутствию людей», – рассказывает Козликин.

По его мнению, это открытие имеет огромную важность. Данные об отложениях помогут вычислить перерывы в обитании человека в других пещерах, а также объяснить причину повреждения артефактов и убрать ошибки в датировании датировании.

«Эти процессы могут приводить к "омоложению" грунта и приводить к серьезным ошибкам в датировке и интерпретации всего памятника», – сказал он.

Фото: © РИА Новости / Вячеслав Бобков

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