В автосалоне Красноярска изъяли автомобили на 20 миллионов рублей

Судебные приставы в одном из автосалонов арестовали 10 автомобилей на сумму около 20 млн рублей.

В отделение судебных приставов поступило 13 исполнительных документов в отношении компании, занимающейся продажей машин.

Судебные приставы выехали в автосалон и арестовали 10 автомобилей на более, чем 19 млн руб. Самый дорогостоящий — Toyota Camry был оценён на сумму около 4 млн руб., рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Красноярскому краю.

Сотрудники ведомства оставили автомобили на ответственное хранение представителю должника, предупредив его по ст. 312 УК РФ.

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев