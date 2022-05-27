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В Красноярск приехал всемирно известный меценат Хазрет Совмен

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Красноярск
13:17 27 Мая 2022
гражданин, почетный, красноярск, общество, книга, юбилей
Фотография © admkrsk.ru
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1 мая Хазрет Меджидович Совмен — Почётный гражданин Красноярского края, города Красноярска и Северо-Енисейского района, всемирно известный благотворитель и добрый друг Красноярска отметил 85-летний юбилей. Он посвятил Красноярскому краю и краевой столице более 35 лет жизни.

В Красноярск приехал всемирно известный меценат Хазрет Совмен

Хазрет Меджидович входит в число самых успешных промышленников в истории, который сделал многое для золотодобывающей отрасли России. Благодаря ему началось освоение одного из крупнейших золоторудных месторождений страны – Олимпиадинского. В результате чего современный Красноярский край — безусловный лидер по золотодобыче. При этом Хазрет Меджидович — человек широкой души, который посвятил жизнь благотворительности и добрым делам ради людей. На средства мецената в Красноярске реализовано множество проектов, направленных на развитие города.

Среди них – возвращение исторического образа главному символу города – Часовне Параскевы Пятницы на Караульной горе, строительство храма Рождества Христова, реставрация МайПарка, строительство детского сада-дворца №121 в Покровском, обустройство парка 400-летия Красноярска, реконструкция Центра социального обслуживания населения Ленинского района, установка мемориала, посвященного труженикам тыла, на пр. им. газеты «Красноярский рабочий» и многие другие.

Один из уникальных проектов Хазрета Совмена в Красноярске – детский дом-лицей. Созданное почти 20 лет назад учреждение и полностью содержащееся на средства Благотворительного фонда Х.М. Совмена успешно развивается, а из его стен вышло немало ярких и талантливых красноярцев.

В дни пребывания Х.М. Совмена в Красноярске состоялась презентация книги о его могучей судьбе «Дорогами Земли».

В Красноярск приехал всемирно известный меценат Хазрет Совмен

Работа над  изданием длилась более двух лет, потому что непросто написать книгу, достойную масштаба личности и величины души Хазрета Совмена.

— Один французский философ говорил: “У каждого настоящего есть своё будущее”. И то добро, которое «сеял» и продолжает «сеять» Хазрет Меджидович, становится благом для последующих поколений. В его судьбе на самом деле было немало по-настоящему трудных обстоятельств, которые подталкивали Хазрета Меджидовича свернуть с избранного пути, но он остался верен себе и своим принципам – и это пример для нас и наших детей на многие годы вперёд - сказала Елена Еханина, автор книги.

Во время презентации мэр Красноярска Сергей Ерёмин вручил Хазрету Меджидовичу медаль Андрея Дубенского.

— Я честно признаюсь, эта книга стала настольной для меня. Это не просто книга – это встреча с душой её главного героя, часть огромного бесценного наследия, кладезь жизненного опыта, советов о добре, о дружбе, об отношении к родителям, о служении Отечеству и многом другом, которые вы, Хазрет Меджидович, оставили нам и идущим за нами поколениям. Спасибо вам, что делитесь этой мудростью с нами!

Своим примером вы показали ещё нескольким поколениям, как нужно по-настоящему жить, - обратился к Хазрету Совмену мэр Сергей Ерёмин.

Отзывы о книге из самых разных уголков страны:

«Для всех поколений, любого возраста, любых взглядов на жизнь».

«Герой преподнесён Человеком Земли, которую он любит, ценит людей кем бы не были и где бы не проживали».

«Столько уникальных фото, документов, архивных ссылок, столько души, времени, таланта чувствуешь, читая книгу. Оформлена замечательно, вкладыши - особый подарок, а какая родословная!»

Отметим, Х.М. Совмен – обладатель многих государственных, отраслевых и учёных наград. Среди них и премия Людвига Нобеля, которая была вручена нашему герою за безусловные достижения перед человечеством в прошлом году.

 

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