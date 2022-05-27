В Красноярском крае стартовала экспедиция по поиску места падения самолёта «АлСиба»

В Красноярском крае стартовал экспедиция по описку самолёта «АлСиба», который упал 29 марта 1944 года.

«Самолёт командира звена 5 перегоночного авиаполка старшего лейтенанта Георгия Самарцева разбился в районе деревни Глубокий ручей при перегоне из Киренска в Красноярск. Летчика похоронили на месте катастрофы, в последующие годы место падения самолета и захоронения пилота были утрачено, – сообщил руководитель комиссии по сохранению исторической памяти Красноярского краевого отделения РГО Александр Матвеев.

Поисковые отряды Красноярского края неоднократно пытались отыскать самолёт Самарцева. В период с 2013 по 2016 годы было обнаружено некоторое количество мелких обломков истребителя «Аэрокобра», которые были переданы в музей Железногорска. Задача нового этапа работ – поиск места катастрофы и могилы старшего лейтенанта Самарцева а также установка там памятного знака.

«В год культурного наследия народов России и 80-летия со дня открытия авиатрассы "Аляска-Сибирь" организация данной межведомственной экспедиции вдвойне значима. Сохранение исторической памяти, увековечивание подвигов летчиков, привитие чувства сопричастности к тем историческим событиям, которые происходили рядом с нами – вот наша главная цель», – отметил начальник Сибирской-пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России полковник внутренней службы Иван Сергеев.

Фото: © Георгий Широков