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В Красноярске состоялась презентация книги о всемирно известном меценате Хазрете Совмене

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Красноярск
11:57 27 Мая 2022
общество, красноярск, книга, благотворительность
Фотография © admkrsk.ru
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1 мая Хазрет Меджидович Совмен — Почётный гражданин Красноярского края, города Красноярска и Северо-Енисейского района, всемирно известный благотворитель и добрый друг Красноярска отметил 85-летний юбилей. Он посвятил Красноярскому краю и краевой столице более 35 лет жизни.

В Красноярске состоялась презентация книги о всемирно известном меценате Хазрете Совмене

Хазрет Меджидович, прежде всего, промышленник, который сделал многое для золотодобывающей отрасли России. Благодаря ему началось освоение одного из крупнейших золоторудных месторождений страны – Олимпиадинского. В результате чего Красноярский край — безусловный лидер по золотодобыче. Хазрет Меджидович — человек широкой души, который всё заработанное, по большому счёту, отдаёт людям. На его средства в Красноярском крае построены детские сады, школы, детский дом, который носит его имя. Он оказывает помощь людям в сложных жизненных ситуациях. В крае не существует ни одного крупного события, к которому бы не имел отношения Хазрет Совмен.

В Красноярске состоялась презентация книги о всемирно известном меценате Хазрете Совмене

В дни пребывания Х.М. Совмена в Красноярске состоялась презентация книги о его могучей судьбе «Дорогами Земли», работа над которой велась более дух лет.

– Жизнь Хазрета Меджидовича насыщена невероятными событиями. В его судьбе на самом деле было немало по-настоящему трудных обстоятельств, которые подталкивали его свернуть с избранного пути, но он остался верен себе и своим принципам – и это пример для нас и наших детей на многие годы вперёд, – отметила автор книги Елена Еханина.

Во время презентации мэр Красноярска Сергей Ерёмин вручил Хазрету Меджидовичу от всех красноярцев медаль Андрея Дубенского. 

В Красноярске состоялась презентация книги о всемирно известном меценате Хазрете Совмене

— Я честно признаюсь, эта книга стала настольной для меня. Здесь в каждой страничке, в каждой строчке ощущается ваш характер, искра неугомонного духа первопроходца, волевого руководителя, но самое главное – человека, который считает своим истинным богатством добрые дела и помощь ближнему! - обратился Сергей Ерёмин к Хазрету Совмену.

 

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