27 мая
Красноярск
погода +19 °C
62.05
 
€ 64.44
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В последние выходные весны Красноярск ждёт теплая и сухая погода

Главная Общество
Красноярск
11:45 27 Мая 2022
красноярск, погода
версия для печати Ico_print

В последние выходные весны Красноярск ждёт теплая и сухая погода. 

В пятницу синоптики прогнозируют температуру от 19 до 21 градуса. Будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь и ветер 2-7 м/с. 

В субботу уличные термометры поднимутся до отметки в 21°C. В воскресенье будет около 22, 23 °C в светлое время суток.

Дождей на выходных не ожидается, атмосферное давление будет в норме – от 743 до 746 мм рт.

По предварительным данным, в начале следующей недели температура воздуха в Красноярске повысится до 25°C. В то же время небо затянет тучами и пройдут слабые дожди.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Глава Красноярска объявил о строительстве новой школы в мкрн «Метростроитель»

Глава Красноярска объявил о строительстве новой школы в мкрн «Метростроитель»

27 Мая 2022 г.
Уже в 2024 году здесь будут учиться 1280 ребятишек
Новости Красноярска: В Красноярском крае простились с еще одним погибшим на Украине военнослужащим

В Красноярском крае простились с еще одним погибшим на Украине военнослужащим

27 Мая 2022 г.
Простится с 25-летним молодым человеком пришли многие местные жители
Новости Красноярска: В Красноярске состоялась презентация книги о всемирно известном меценате Хазрете Совмене

В Красноярске состоялась презентация книги о всемирно известном меценате Хазрете Совмене

27 Мая 2022 г.
Он посвятил Красноярскому краю и краевой столице более 35 лет жизни

27 мая в пресс-центре МКР-Медиа пройдёт творческая встреча с известным художником-микроминиатюристом, членом Союза художников России Анатолием Коненко

27 Мая 2022 г.
26 мая в 12:00 часов (+6 GMT) в Международном пресс-центре МКР-Медиа пройдёт творческая встреча с известным художником-микроминиатюристом, членом Союза художников России, главным экспертом Книги рекордов России Анатолием Коненко. Посмотреть трансляцию можно здесь. 
Новости Красноярска: «Норильск-2035. Трансформация»: в Заксобрании Красноярского края обсудили социально-экономическое развитие Норильска

«Норильск-2035. Трансформация»: в Заксобрании Красноярского края обсудили социально-экономическое развитие Норильска

27 Мая 2022 г.
Комплексный план учитывает основные потребности местных жителей
Новости Красноярска: В Омске планируют установить памятник Петру Первому

В Омске планируют установить памятник Петру Первому

26 Мая 2022 г.
Установку скульптуры согласовали с художественно-экспертным советом
Новости компаний
27/05
Жилые комплексы для покупки недвижимости в DAMAC Hills
27/05
Алексей Любяшкин: Рекомендую студентам просто заняться наукой и… увлечься!
27/05
Как выбрать кровать для реабилитации инвалида или лежачего больного
26/05
В Красноярске начинает работу новый мясной
25/05
Самые важные моменты, которые необходимо учесть при выборе матраса
24/05
Красноярский цементный завод готов к «высокому» строительному сезону-2022
20/05
Средняя Азия. Пробуем на вкус
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске найден пропавший 17-летний подростка в тяжёлом состоянии

В Красноярске найден пропавший 17-летний подростка в тяжёлом состоянии

23 Мая 2022 г.
На момент исчезновения ему требовалась медицинская помощь
Новости Красноярска: В Минусинском районе учитель избила школьницу

В Минусинском районе учитель избила школьницу

24 Мая 2022 г.
За это она заплатит штраф 5 000 рублей
Новости Красноярска: 27 мая на правобережье Красноярска отключат холодную воду

27 мая на правобережье Красноярска отключат холодную воду

26 Мая 2022 г.
Питьевую воду подвезут с 14:00 до 16:30
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru