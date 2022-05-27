В последние выходные весны Красноярск ждёт теплая и сухая погода.

В пятницу синоптики прогнозируют температуру от 19 до 21 градуса. Будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь и ветер 2-7 м/с.

В субботу уличные термометры поднимутся до отметки в 21°C. В воскресенье будет около 22, 23 °C в светлое время суток.

Дождей на выходных не ожидается, атмосферное давление будет в норме – от 743 до 746 мм рт.

По предварительным данным, в начале следующей недели температура воздуха в Красноярске повысится до 25°C. В то же время небо затянет тучами и пройдут слабые дожди.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин