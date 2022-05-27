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«Норильск-2035. Трансформация»: в Заксобрании Красноярского края обсудили социально-экономическое развитие Норильска

Главная Общество
Красноярск
10:32 27 Мая 2022
общество, красноярск, депутаты, норильск, развитие
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На сессии Законодательного собрания Красноярского края IV созыва с докладом о реализации комплексного плана социально-экономического развития Норильска выступили мэр Норильска Дмитрий Карасева и старший вице-президент «Норникеля» Николай Уткин.

Кроме того, в холле Заксобрания в этот день открылась выставка «Строим Норильск будущего», посвящённая реализации комплексного плана.

«Норильск-2035. Трансформация»: в Заксобрании Красноярского края обсудили социально-экономическое развитие Норильска

Напомним, в 2021 году мэрия Норильска, правительство Красноярского края, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также компания «Норникель» подписали соглашение о социально-экономическом развитии города на период до 2024 года и перспективу до 2035 года. Объединение усилий позволило создать такое финансовое обеспечение плана, которое не даёт сомневаться в реализации задуманных мероприятий.

«Норильск-2035. Трансформация»: в Заксобрании Красноярского края обсудили социально-экономическое развитие Норильска

Норильск ждут большие изменения, запланированы масштабные важные проекты, и в настоящее время начинается активная стадия их реализации. Уже в этом году стартует работа по термостабилизации грунтов, капитальные ремонты инженерных сетей и разработка проектно-сметной документации для строительства нового жилья в северной столице Красноярского края.

«Норильск-2035. Трансформация»: в Заксобрании Красноярского края обсудили социально-экономическое развитие Норильска

— Комплексный план многогранен и учитывает все основные потребности местных жителей в комфортных и современных условиях жизни, — сказал Глава Норильска.

До 2035 года в северной столице края пройдёт реновация жилищного фонда, реконструкция и модернизация ЖКХ, развитие социальной инфраструктуры и формирование комфортной, безопасной городской среды, а также переселение людей в районы с благоприятными условиями проживания. На эти цели направят 120 млрд рублей: из них 24 млрд руб. предоставит федеральный бюджет, 14,8 млрд руб. — бюджет Красноярского края и 81,3 млрд руб. предоставит «Норникель». То есть, компания взяла на себя большую часть затрат. Также «Норникель» реализует собственные инициативы для улучшения качества жизни в Норильске. Дополнительно на это компания выделит ещё 150 млрд руб.

«Норильск-2035. Трансформация»: в Заксобрании Красноярского края обсудили социально-экономическое развитие Норильска

— Сегодня непростое время не только в части реализации комплексного плана развития Норильска, но и в обширной программе «Норникеля», направленной на решение стратегических задач. Вы все прекрасно знаете, какой объём строительных работ сегодня выполняется в Норильске — это и экологические программы, серный проект, и развитие наших мощностей, и строительство новых фабрик. В общем-то это стратегически важные задачи для компании. Нам важно, как развитие города, так и развитие компании. Это касается всех территорий присутствия «Норникеля», — рассказал старший вице-президент «Норникеля» Николай Уткин.

Также спикер отметил, что компания продолжает реализовывать с точки зрения реновации все взятые на себя обязательств по строительству. Стартовало проектирование социальных объектов, которое затрагивает спортивную и медицинскую сферы. Наряду с реновацией, продолжается реализация самого масштабного проекта — серного.

Председатель профильного комитета Людмила Магомедова рассказала, что комитет провёл большую работу при подготовке к рассмотрению вопроса к сессии. В проекте постановления содержится предложение о создании рабочей группы для воплощения норильских планов.

— Я приехала в Норильск в 80-е годы. Очень горда, что меня избирают именно от этого города, который получит сейчас «новое дыхание», — поделилась депутат Людмила Магомедова. — 2021 год был непростым: разрабатывались механизмы, шли согласования… Сейчас запуск реновации уже произошёл. Часть объектов введено в эксплуатацию. Я абсолютно уверена, что мы обязательно справимся, несмотря ни на что. Мечтаю посмотреть, что получится в 2035 году.

Фото: "Норникель" 

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