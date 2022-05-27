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Жилые комплексы для покупки недвижимости в DAMAC Hills

Главная Общество
Красноярск
09:42 27 Мая 2022
красноярск, россия, общество, дубай, недвижимость
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Практически все покупатели в Дубае заинтересованы в доме с потрясающим видом на поле для гольфа и прекрасным соотношением цены и качества. Именно по этой причине недвижимость в DAMAC Hills продолжает набирать популярность. Сообщество, расположенное в самом центре Dubailand, предлагает апартаменты, виллы и таунхаусы, а также современные удобства и роскошный образ жизни. Специально для тех, кто заинтересован в инвестировании в этот многообещающий проект, был составлен следующий список из трех жилых комплексов на территории района.

GOLF VITA

Первое место в списке одних из лучших жилых комплексов для покупки недвижимости в сообществе занимает Golf Vita. Он предлагает современные студии, а также апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями.
Комплекс состоит из двух башен со стеклянным фасадом, откуда открывается захватывающий вид на поле для гольфа. Что касается удобств, жители имеют доступ к теннисным и баскетбольным площадкам, бассейну, сауне и ландшафтным садам. Также покупатели апартаментов в Golf Vita могут воспользоваться дополнительными преимуществами, такими как скидки в клубе Trump International и отелях Maison.
Средняя стоимость местных апартаментов с 1 спальней составляет 473 тыс. дирхамов ОАЭ, с 2 спальнями – 708 тыс. дирхамов ОАЭ.

BELLAVISTA

Следующим в списке одних из лучших комплексов в DAMAC Hills идет Bellavista. В здании, окруженном пышными зелеными садами, предлагаются студии и апартаменты с 1 и 2 спальнями. Что касается удобств, жители имеют доступ к сауне, бассейну с регулируемой температурой и полностью оборудованному тренажерному залу. Главным преимуществом комплекса является наличие парков, зеленых насаждений и важных объектов инфраструктуры.
Средняя стоимость студии составляет 475 тыс. дирхамов ОАЭ, апартаментов с 1 спальней – 727 тыс. дирхамов ОАЭ, с 2 спальнями – 1,27 млн дирхамов ОАЭ.

LORETO

Красивое здание со стеклянным фасадом занимает третье и последнее место в рейтинге. Наряду с элегантными апартаментами, комплекс предлагает доступ к большому частному парку, бассейну и другим удобствам.
Учитывая современный дизайн и всевозможные удобства, к которому имеют доступ жители Loreto, стоимость местных апартаментов можно назвать вполне разумной. Средняя цена студий составляет 477 тыс. дирхамов ОАЭ, квартиры с 1 спальней – 751 тыс. дирхамов ОАЭ, с 2 и 3 спальнями – 1,35 млн и 1,82 млн дирхама ОАЭ соответственно.

Помощь с покупкой недвижимости в Дубае

О каком районе или жилом комплексе Дубая не задумывался бы покупатель, он найдет то, что ищет, в каталоге Emirates.Estate. Клиенты компании могут рассчитывать на:

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По материалам "ДримТрейд" 

Фото: "ДримТрейд" 

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