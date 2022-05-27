Алексей Любяшкин: Рекомендую студентам просто заняться наукой и… увлечься!

1500 студентов изучают химию в Университете Решетнёва. О том, кто и почему сегодня профессионально занимается наукой XXI века, на пороге каких открытий химия находится и что делать, чтобы молодежь приходила в науку - об этом и не только в канун Дня химика, который в нашей стране традиционно отмечают в последний день мая, рассказывает директор института химических технологий Алексей Любяшкин.

- Алексей Викторович, расскажите о Вашем институте! Как Вы думаете, какая главная мотивация у ребят, которые приходят к Вам учиться? Почему Вы сам выбрали когда-то химию? Меняется ли мотивация у разных поколений?

- Институт химических технологий (ИХТ) более 70 лет готовит инженерные и научные кадры для химической промышленности и научных учреждений сибирского региона. Сегодня у нас обучается 1500 студентов по 18 профилям подготовки. С каждым годом работа нашего института совершенствуется в соответствии с программой развития университета и современными требованиями к выпускникам и научным достижениям.

Институт тесно взаимодействует с самыми передовыми предприятиями химической, фармацевтической и лесохимической отраслей по вопросам целевой подготовки кадров и выполнения проектных работ по заданию предприятий. Студенты, которые к нам поступают и обучаются, точно знают, что они востребованы на рынке труда, их ждет прекрасная высокооплачиваемая карьера. Множество выпускников своим примером подтверждают это, мы транслируем их достижения нашим ребятам.

Сам я усиленно начал учить химию с целью дальнейшего трудоустройства на самое высокооплачиваемое предприятие Минусинска – спиртовой завод. По-настоящему полюбил химию в университете, когда появилась возможность самостоятельно проводить опыты и реакции. Интерес к науке изменил мою мотивацию, с радостью принял предложение продолжить обучение в аспирантуре по специальности «Органическая химия» и погрузился в синтез изонитрозобетадикетонов и нитрозопиразолов на их основе.

Думаю, что и сейчас основная мотивация абитуриентов при выборе профиля обучения – это возможность дальнейшего трудоустройства и современная интересная программа обучения.

- Расскажите о коллегах, о научном направлении института! Есть ли интерес у студентов к науке? Как его формировать?

- В институте работает замечательный коллектив более 50 кандидатов наук и 9 докторов наук. Направления исследований ориентированы на глубокую переработку растительного сырья, химическими, механическими и микробиологическими методами, синтез новых ранее не известных соединений, получение новых полимерных материалов с заданными свойствами, изучение загрязнителей окружающей среды и др.

Сейчас идет процесс трансформации научной повестки института от фундаментальных исследований к прикладным. Наши учёные принимали участие в создании полимера с памятью формы. В настоящее время инициированы исследования по переработке «мертвой» древесины, с целью получения из неё целлюлозы и термомеханической массы, предварительные испытания показали, что результаты практически сопоставимы с переработкой деловой древесины.

Есть ли интерес у студентов к науке? Конечно есть! Во все исследования института вовлечены студенты, руководители направлений с младших курсов привлекают ребят к работе в лабораториях. Результатом такой деятельности студентов становятся новые знания, которые отображаются в научных публикациях и, конечно же, уникальные исследовательские навыки.

Сейчас в ВУЗе создается среда, в которой студенты могут обучаться по индивидуальной траектории и заниматься исследовательской деятельностью, создаются инкубаторы и научные сообщества – все это очень полезно. Рекомендую всем студентам просто попробовать заниматься наукой, вы не заметите как она вас увлечёт и откроет перед вами новые интересы и возможности развития.

- На пороге каких открытий в химии сегодня мир? Что, на Ваш взгляд, является самой актуальной тематикой для практических разработок?

- Истощение природных ресурсов и проблема отходов привели науку к выводу: человечеству нужно кардинально изменить промышленные технологии, чтобы сохранить планету. Этот тезис как никогда актуален. Все больше предприятий, при принятии решений об инвестициях в компании учитывают ее влияние на экологию, это принципы ESG – повестки. Химии предстоит стать зеленой – максимально безотходной и экологичной.

- Как Вы привлекаете абитуриентов? Назовите три аргумента в пользу выбора химии как своей будущей профессии!

- Практика показала, что самая эффективная форма привлечения абитуриентов – совместная работа с работодателями. Совместная организация олимпиад или посещение школ, работа в профильных классах – все методы работы с абитуриентами важны, и мы их реализуем. Самый лучший пример профориентации - это когда молодой работник предприятия – выпускник института рассказывает школьникам о том, как интересно ему работать, об уровне оплаты труда и о том, как ему было интересно учиться в нашем университете.

Аргументы – востребованность выпускников, уровень зарплат и профессионализм!

В канун нашего профессионального праздника – Дня химика я пожелаю всем студентам успешно сдать сессию, а после защиты построить замечательную карьеру по профилю обучения! Коллективу института успеха и достижения поставленных целей! Всем партнерам института стабильного развития и технологического превосходства!

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По материалам Университета Решетнёва

Фото: Университет Решетнёва