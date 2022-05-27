Как выбрать кровать для реабилитации инвалида или лежачего больного

Если вы планируйте приобрести медицинскую кровать домой для реабилитации инвалида или лежачего больного – то должны обязательно ознакомиться с доступными возможностями данного типа оборудования.
Это поможет подобрать оптимальную модель с учетом индивидуальных потребностей.
Содержание:
- Секции ложа
- Растомат
- Санитарное устройство
- Регулировка высоты
- Кардио-кресло
- Трендленбург и АнтиТрендленбург
- Боковые ограждения
- Колеса
- Привод
- Система переворачивания
Секции ложа на медицинских кроватях
Функциональные медицинские кровати бывают с 2, 3, 4 и 5 подвижными секциями, из которых состоит ложе.
Секции позволяют менять положение больного, в том числе, поднимать верхнюю часть тела, ноги, принимать позу сидя и т.д.
Для дома оптимально подходят модели с 4-мя секциями, из которых 3 подвижные и 1 фиксированная.
Прочие варианты предназначены больше для медучреждений, в домашних условиях они не очень удобны.
Растомат
Механизм растомат может устанавливаться на ножной секции медицинской кровати.
При его наличии можно дополнительно изменять угол наклона.
В частности приподнимать ножную секцию вверх со стороны спинки, например, при отечности ног.
Особой необходимости в растомате при домашней реабилитации нет.
К тому же, опция легко заменяется подкладыванием под ноги подушки или валика.
Санитарное устройство
Под ложем кровати располагаются крепления, на которые устанавливается ведерко.
На самом ложе также предусматривается отверстие для доступа к ведерку.
Кровати с санитарным устройством имеют ножную секцию, опускающуюся вниз.
Что позволяет лежачему больному ходить в туалет не лежа, а в более естественном сидячем положении.
Для частично и полностью парализованных людей встроенный туалет полезен.
Однако важно отметить, что для его применения необходим специальный матрас с клапаном.
Кроме того, подготовка к хождению в туалет не так проста.
Необходимо убрать постельное белье, вытащить клапан из матраса, изменить наклон секций ложа.
Процесс не самый быстрый и достаточно трудоемкий.
Если используется противопролежневый матрас, то у него тоже должен быть клапан, иначе его придется каждый раз сдувать и снимать.
Если есть другие возможности ходить в туалет – лучше выбрать их.
Санитарное устройство, встроенное в кровать, можно порекомендовать только в случаях, когда невозможно пересадить больного на кресло-туалет.
Регулировка высоты
Регулировка высоты кровати осуществляется за счет изменения высоты ножек.
Реже для этого предусматривается специальный механизм.
- Выполняться изменение высоты может механическим способом.
Для этого каждая ножка удлиняется отдельно путем переставления стопора на следующее отверстие.
- Либо же с помощью электрического привода.
Тогда изменить высоту можно простым нажатием кнопки на пульте управления.
Для чего нужна регулировка высоты:
- Адаптация под рост больного, чтобы ему было проще вставать.
- В поднятом состоянии легче выполнять уход за лежачим, не нужно сильно наклоняться и не так устает поясница.
- Изменение высоты необходимо при переломе шейки бедра, чтобы постепенно увеличивать угол сгиба ноги при вставании.
- Регулировку высоты можно считать одной из наиболее важных опций функциональных кроватей.
- Без нее они теряют существенную часть практичности.
Кардио-кресло
Кардио-креслом называется положение лежачего больного, близкое к позе сидя, в котором улучшается работа сердечнососудистой системы.
А также снижается риск пневмонии, становится активнее пищеварение и снижаются риски ухудшения функционирования прочих внутренних органов.
При длительной реабилитации (более 1-2 месяцев) наличие кардио-кресла можно считать обязательным, если больной совсем не может вставать.
Трендленбург и АнтиТрендленбург
Трендленбург – это положение, когда тело больного полностью наклонено в сторону головы.
Без контроля медработников его использовать запрещено, так как есть множество рисков для здоровья и жизни.
Да и не нужно в домашних условиях.
АнтиТрендленбург – противоположность Трендленбургу.
То есть, тело находится полностью под наклоном в сторону ног за счет увеличения высоты только задних ножек.
Опция в домашних условиях также нужна крайне редко
Но на большинстве кроватей она используется не по прямому назначению.
В частности, незначительно увеличение высоты задних ножек и поднятой головной секции ложа позволяет сидеть в более комфортном положении.
Поэтому опцию можно считать полезной, но обязательной она не является.
Боковые ограждения
Боковые ограждения медицинских кроватях, как правило, предусматриваются съемными или откидными.
И входят в базовую комплектацию.
Для чего они нужны?
В целом без них можно обойтись, если лежачий больной контролирует свои действия, в том числе, во время сна.
Но, если используется активный противопролежневый матрас, то ограждения обязательны.
Они не позволяют больному съезжать вбок от движения воздуха в ячейках матраса.
А также защищают сам матрас от соскальзывания, так как изготавливаются такие изделия из ПВХ или ПУ, которые достаточно скользкие.
Ну и при недостаточном контроле тела больным, ограждения тоже не помешают.
В любом случае, если они идут, как отдельно докупаемая опция – стоит их заказать.
С ними кровать становится удобнее и безопаснее.
Колесики
Функциональные кровати из-за металлической рамы и приводов достаточно тяжелые (от 100 кг).
Поэтому лучше выбирать модели, имеющие колесики.
В противном случае при необходимости передвижения кровати возникнут серьезные проблемы.
Колеса обязаны быть с резиновыми накладками, иначе они просто испортят полы.
Привод на функциональных кроватях
Привод на медицинских кроватях выполняет сразу несколько функций:
- Изменение расположения секций.
- Регулировка высоты ложа (не всегда).
- Выкатывание санитарного ведерка (не всегда).
Бывает привод механическим и электрическим.
- В первом случае регулировки выполняются, как правило, путем кручения рычага (используется червячный механизм).
- Во втором все делается электроприводом, управление которым осуществляется с пульта (пульт может быть на проводе или дистанционный).
Цена на кровати с механическим приводом ниже в среднем на 35-50% (сравнить стоимость можно здесь).
При этом для большинства людей механики более, чем достаточно.
Но, если нужно, чтобы больной мог сам менять расположение секций (а равно и свое положение), то нужен электрический привод.
Система переворачивания
Система состоит из привода (электрический или механический) и секций ложа, которые могут изменять свое положение по длине.
При активации механизм буквально переворачивает больного на 70-90 градусов.
Остается только его немного придерживать в процессе.
Как это работает хорошо видно на изображении ниже.
Полезна система переворачивания, если лежачий больной парализован и при этом, весит более 70 кг и переворачивать его руками очень тяжело.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.