Как выбрать кровать для реабилитации инвалида или лежачего больного

Если вы планируйте приобрести медицинскую кровать домой для реабилитации инвалида или лежачего больного – то должны обязательно ознакомиться с доступными возможностями данного типа оборудования.

Это поможет подобрать оптимальную модель с учетом индивидуальных потребностей.

Содержание:

Секции ложа

Растомат

Санитарное устройство

Регулировка высоты

Кардио-кресло

Трендленбург и АнтиТрендленбург

Боковые ограждения

Колеса

Привод

Система переворачивания

Секции ложа на медицинских кроватях

Функциональные медицинские кровати бывают с 2, 3, 4 и 5 подвижными секциями, из которых состоит ложе.

Секции позволяют менять положение больного, в том числе, поднимать верхнюю часть тела, ноги, принимать позу сидя и т.д.

Для дома оптимально подходят модели с 4-мя секциями, из которых 3 подвижные и 1 фиксированная.

Прочие варианты предназначены больше для медучреждений, в домашних условиях они не очень удобны.

Растомат

Механизм растомат может устанавливаться на ножной секции медицинской кровати.

При его наличии можно дополнительно изменять угол наклона.

В частности приподнимать ножную секцию вверх со стороны спинки, например, при отечности ног.

Особой необходимости в растомате при домашней реабилитации нет.

К тому же, опция легко заменяется подкладыванием под ноги подушки или валика.

Санитарное устройство

Под ложем кровати располагаются крепления, на которые устанавливается ведерко.

На самом ложе также предусматривается отверстие для доступа к ведерку.

Кровати с санитарным устройством имеют ножную секцию, опускающуюся вниз.

Что позволяет лежачему больному ходить в туалет не лежа, а в более естественном сидячем положении.

Для частично и полностью парализованных людей встроенный туалет полезен.

Однако важно отметить, что для его применения необходим специальный матрас с клапаном.

Кроме того, подготовка к хождению в туалет не так проста.

Необходимо убрать постельное белье, вытащить клапан из матраса, изменить наклон секций ложа.

Процесс не самый быстрый и достаточно трудоемкий.

Если используется противопролежневый матрас, то у него тоже должен быть клапан, иначе его придется каждый раз сдувать и снимать.

Если есть другие возможности ходить в туалет – лучше выбрать их.

Санитарное устройство, встроенное в кровать, можно порекомендовать только в случаях, когда невозможно пересадить больного на кресло-туалет.

Регулировка высоты

Регулировка высоты кровати осуществляется за счет изменения высоты ножек.

Реже для этого предусматривается специальный механизм.

- Выполняться изменение высоты может механическим способом.

Для этого каждая ножка удлиняется отдельно путем переставления стопора на следующее отверстие.

- Либо же с помощью электрического привода.

Тогда изменить высоту можно простым нажатием кнопки на пульте управления.

Для чего нужна регулировка высоты:

Адаптация под рост больного, чтобы ему было проще вставать.

В поднятом состоянии легче выполнять уход за лежачим, не нужно сильно наклоняться и не так устает поясница.

Изменение высоты необходимо при переломе шейки бедра, чтобы постепенно увеличивать угол сгиба ноги при вставании.

Регулировку высоты можно считать одной из наиболее важных опций функциональных кроватей.

Без нее они теряют существенную часть практичности.

Кардио-кресло

Кардио-креслом называется положение лежачего больного, близкое к позе сидя, в котором улучшается работа сердечнососудистой системы.

А также снижается риск пневмонии, становится активнее пищеварение и снижаются риски ухудшения функционирования прочих внутренних органов.

При длительной реабилитации (более 1-2 месяцев) наличие кардио-кресла можно считать обязательным, если больной совсем не может вставать.

Трендленбург и АнтиТрендленбург

Трендленбург – это положение, когда тело больного полностью наклонено в сторону головы.

Без контроля медработников его использовать запрещено, так как есть множество рисков для здоровья и жизни.

Да и не нужно в домашних условиях.

АнтиТрендленбург – противоположность Трендленбургу.

То есть, тело находится полностью под наклоном в сторону ног за счет увеличения высоты только задних ножек.

Опция в домашних условиях также нужна крайне редко

Но на большинстве кроватей она используется не по прямому назначению.

В частности, незначительно увеличение высоты задних ножек и поднятой головной секции ложа позволяет сидеть в более комфортном положении.

Поэтому опцию можно считать полезной, но обязательной она не является.

Боковые ограждения

Боковые ограждения медицинских кроватях, как правило, предусматриваются съемными или откидными.

И входят в базовую комплектацию.

Для чего они нужны?

В целом без них можно обойтись, если лежачий больной контролирует свои действия, в том числе, во время сна.

Но, если используется активный противопролежневый матрас, то ограждения обязательны.

Они не позволяют больному съезжать вбок от движения воздуха в ячейках матраса.

А также защищают сам матрас от соскальзывания, так как изготавливаются такие изделия из ПВХ или ПУ, которые достаточно скользкие.

Ну и при недостаточном контроле тела больным, ограждения тоже не помешают.

В любом случае, если они идут, как отдельно докупаемая опция – стоит их заказать.

С ними кровать становится удобнее и безопаснее.

Колесики

Функциональные кровати из-за металлической рамы и приводов достаточно тяжелые (от 100 кг).

Поэтому лучше выбирать модели, имеющие колесики.

В противном случае при необходимости передвижения кровати возникнут серьезные проблемы.

Колеса обязаны быть с резиновыми накладками, иначе они просто испортят полы.

Привод на функциональных кроватях

Привод на медицинских кроватях выполняет сразу несколько функций:

Изменение расположения секций.

Регулировка высоты ложа (не всегда).

Выкатывание санитарного ведерка (не всегда).

Бывает привод механическим и электрическим.

- В первом случае регулировки выполняются, как правило, путем кручения рычага (используется червячный механизм).

- Во втором все делается электроприводом, управление которым осуществляется с пульта (пульт может быть на проводе или дистанционный).

Цена на кровати с механическим приводом ниже в среднем на 35-50% (сравнить стоимость можно здесь).

При этом для большинства людей механики более, чем достаточно.

Но, если нужно, чтобы больной мог сам менять расположение секций (а равно и свое положение), то нужен электрический привод.

Система переворачивания

Система состоит из привода (электрический или механический) и секций ложа, которые могут изменять свое положение по длине.

При активации механизм буквально переворачивает больного на 70-90 градусов.

Остается только его немного придерживать в процессе.

Как это работает хорошо видно на изображении ниже.

Полезна система переворачивания, если лежачий больной парализован и при этом, весит более 70 кг и переворачивать его руками очень тяжело.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.