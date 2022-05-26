26 мая
Красноярск
погода +15 °C
62.05
 
€ 64.44
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Соблюдение мер пожарной безопасности – гарантия сохранности вашего жилья

Главная Общество
Красноярск
18:09 26 Мая 2022
общество, красноярск, пожары, рейды
версия для печати Ico_print

Более 80 % пожаров происходит по вине самих жителей, нарушающих требования пожарной безопасности.

С наступлением весны люди спешат привести в порядок свои владения и прилегающую территорию, при этом, забыв о требованиях пожарной безопасности, сжигают бытовой мусор и сухую растительность, не задумываясь о том, что могут причинить вред не только своему имуществу, но и рискуют получить серьезные травмы и потерять самое дорогое – жизнь.

На территории Красноярска в пожароопасный период резко увеличилось количество ландшафтных пожаров. В апреле и мае уже произошло 80 пожаров сухой травы, выгорело более 200 га территории. В Советском районе произошло 15 возгораний сухой травы, в некоторых случаях существовала угроза перехода огня на жилые дома. Например, в результате пожара, произошедшего 7 мая в Советском районе в пос. Песчанка, сгорело два частных дома. Власти помогли погорельцам оперативно восстановить утерянные документы и оказали помощь по организации выплат.

По поручению главы города в солнечные дни при ветреной погоде было организовано патрулирование территорий с целью контроля обстановки с ландшафтными пожарами и информирования населения о мерах пожарной безопасности. В Советском районе за это время было проведено 24 рейда с охватом свыше 3 000 человек.

— В общей сложности от 11 до 15 патрульных групп у нас выходит на патрулирование территорий. Приоритет — садовые участки, частный сектор и места, наиболее подверженные возникновению ландшафтных пожаров. Всего таких мест было определено 62, - рассказал Александр Нестеров, руководитель главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города.

— Личная ответственность граждан за пожарную безопасность, тем более в частном жилом секторе, должна быть на первом месте. В этой ситуации никакие штрафы, малые или большие, должной силы не возымеют, пока люди своими глазами не увидят, во что превращаются после пожаров дома и подворья, которые за немалые деньги и с немалыми усилиями строили люди, дома, в которых эти люди жили, их машины и другое имущество, - отметила Елена Ланина, руководитель администрации Советского района.

Отметим, что одна из важнейших мер предупреждения пожаров – выкашивание сухой травы. Работы начались ещё в марте, к их выполнению были привлечены бригады 6 муниципальных предприятий, ежедневно работали 82 человека. Покосы травы были проведены на Караульной горе, Лысой горе, большом участке возле дер. Песчанка, вдоль всех городских магистралей. Также произведён покос травы и опашка в СНТ «Янтарь».

Общая площадь окошенной территории - более 860 тысяч м2. Работы проводились за счёт средств бюджета города. 
Выкашивать сухую траву продолжают на территориях, которые наиболее подверженных угрозе возникновения ландшафтных пожаров.

Напомним, что с 29 апреля в Красноярске действует особый противопожарный режим. Разведение открытого огня, сжигание мусора, листвы и других отходов запрещено.  Собственники частных домов должны иметь на своих участках ёмкости с водой или огнетушитель и обязаны обеспечить свободные проезды для пожарной техники. За нарушение требований предусмотрена административная ответственность.

Каждый из нас должен осознать всю важность существующей проблемы. Ведь в подавляющем большинстве своём виновниками происходящего являемся мы с вами, а точнее, наши беспечность и бескультурье.

Помните, только строгое соблюдение требований пожарной безопасности может предупредить пожары и не допустить больших материальных затрат.

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Омские священники решили помолиться о дожде

Омские священники решили помолиться о дожде

26 Мая 2022 г.
В Омске священники решили обратиться к высшим силам и провести молебен - прошение о дожде. К необычному прошению их подтолкнула жесточайшая засуха, охватившая районы области. Под угрозой будущий урожай, к тому же, засуха усиливает пожарную опасность. К тому же, синоптики не дают обнадеж...
Новости Красноярска: Собянин рассказал, какие "Москвичи" будут выпускать на заводе Renaul

Собянин рассказал, какие "Москвичи" будут выпускать на заводе Renaul

26 Мая 2022 г.
Для работы привлекут международных партнеров
Новости Красноярска: Красноярцев предупредили о новом изменении схемы движения трамваев

Красноярцев предупредили о новом изменении схемы движения трамваев

26 Мая 2022 г.
Такая схема будет действовать до 22:00 часов 29 мая
Новости Красноярска: В Красноярском крае выбрали лучшие семьи года

В Красноярском крае выбрали лучшие семьи года

26 Мая 2022 г.
Участие в нем приняли 77 семей
Новости Красноярска: Красноярский край сможет поучаствовать в проекте по созданию инфраструктуры для электротранспорта

Красноярский край сможет поучаствовать в проекте по созданию инфраструктуры для электротранспорта

26 Мая 2022 г.
Закон приняли 39 голосами депутатов
Новости Красноярска: Нацпарк «Красноярские Столбы» останется закрытым еще две недели

Нацпарк «Красноярские Столбы» останется закрытым еще две недели

26 Мая 2022 г.
Нарушителям грозит административное наказание в виде штрафа от 3000 рублей
Новости компаний
26/05
В Красноярске начинает работу новый мясной
25/05
Самые важные моменты, которые необходимо учесть при выборе матраса
24/05
Красноярский цементный завод готов к «высокому» строительному сезону-2022
20/05
Средняя Азия. Пробуем на вкус
20/05
Сколько стоит самая дешевая квартира в Омске?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске на перекрёстке сбили двух детей

В Красноярске на перекрёстке сбили двух детей

23 Мая 2022 г.
Серьёзных травм пешеходы не получили
Новости Красноярска: В Красноярске в колбасках для гриля обнаружили опасные бактерии

В Красноярске в колбасках для гриля обнаружили опасные бактерии

25 Мая 2022 г.
Покупать можно только колбаски «Сельскохозяйственное предприятие Искра»
Новости Красноярска: 23 и 24 мая в Красноярском крае ожидаются ливни, грозы и сильные ветра

23 и 24 мая в Красноярском крае ожидаются ливни, грозы и сильные ветра

23 Мая 2022 г.
23-26 мая в Красноярске сохранится аномально жаркая погода
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru