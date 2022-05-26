Соблюдение мер пожарной безопасности – гарантия сохранности вашего жилья

Более 80 % пожаров происходит по вине самих жителей, нарушающих требования пожарной безопасности.

С наступлением весны люди спешат привести в порядок свои владения и прилегающую территорию, при этом, забыв о требованиях пожарной безопасности, сжигают бытовой мусор и сухую растительность, не задумываясь о том, что могут причинить вред не только своему имуществу, но и рискуют получить серьезные травмы и потерять самое дорогое – жизнь.

На территории Красноярска в пожароопасный период резко увеличилось количество ландшафтных пожаров. В апреле и мае уже произошло 80 пожаров сухой травы, выгорело более 200 га территории. В Советском районе произошло 15 возгораний сухой травы, в некоторых случаях существовала угроза перехода огня на жилые дома. Например, в результате пожара, произошедшего 7 мая в Советском районе в пос. Песчанка, сгорело два частных дома. Власти помогли погорельцам оперативно восстановить утерянные документы и оказали помощь по организации выплат.

По поручению главы города в солнечные дни при ветреной погоде было организовано патрулирование территорий с целью контроля обстановки с ландшафтными пожарами и информирования населения о мерах пожарной безопасности. В Советском районе за это время было проведено 24 рейда с охватом свыше 3 000 человек.

— В общей сложности от 11 до 15 патрульных групп у нас выходит на патрулирование территорий. Приоритет — садовые участки, частный сектор и места, наиболее подверженные возникновению ландшафтных пожаров. Всего таких мест было определено 62, - рассказал Александр Нестеров, руководитель главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города.

— Личная ответственность граждан за пожарную безопасность, тем более в частном жилом секторе, должна быть на первом месте. В этой ситуации никакие штрафы, малые или большие, должной силы не возымеют, пока люди своими глазами не увидят, во что превращаются после пожаров дома и подворья, которые за немалые деньги и с немалыми усилиями строили люди, дома, в которых эти люди жили, их машины и другое имущество, - отметила Елена Ланина, руководитель администрации Советского района.

Отметим, что одна из важнейших мер предупреждения пожаров – выкашивание сухой травы. Работы начались ещё в марте, к их выполнению были привлечены бригады 6 муниципальных предприятий, ежедневно работали 82 человека. Покосы травы были проведены на Караульной горе, Лысой горе, большом участке возле дер. Песчанка, вдоль всех городских магистралей. Также произведён покос травы и опашка в СНТ «Янтарь».

Общая площадь окошенной территории - более 860 тысяч м2. Работы проводились за счёт средств бюджета города.

Выкашивать сухую траву продолжают на территориях, которые наиболее подверженных угрозе возникновения ландшафтных пожаров.

Напомним, что с 29 апреля в Красноярске действует особый противопожарный режим. Разведение открытого огня, сжигание мусора, листвы и других отходов запрещено. Собственники частных домов должны иметь на своих участках ёмкости с водой или огнетушитель и обязаны обеспечить свободные проезды для пожарной техники. За нарушение требований предусмотрена административная ответственность.

Каждый из нас должен осознать всю важность существующей проблемы. Ведь в подавляющем большинстве своём виновниками происходящего являемся мы с вами, а точнее, наши беспечность и бескультурье.

Помните, только строгое соблюдение требований пожарной безопасности может предупредить пожары и не допустить больших материальных затрат.

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области