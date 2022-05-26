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Собянин рассказал, какие "Москвичи" будут выпускать на заводе Renaul

Главная Общество
Красноярск
18:50 26 Мая 2022
завод, авто, москва, красноярск, общество
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 Старые модели автомобиля "Москвич" на бывшем заводе Renault выпускать не будут. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, к работе будут привлечены иностранные партнеры. 

Собянин признался, что у властей были серьезные опасения потерять один из лучших заводов страны, и они подтвердились.

- Renault попрощалось с нами. Но мы все-таки решили попробовать оставить эту компетенцию, вспомнили про "Москвич", цитирует слова Собянина ТАСС.

Мэр столицы пояснил, что выпускать старую модель "Москвича" можно только для ретро, а в планах - выпускать самые современные модели "с переходом на электромобили". Он подчеркнул, что создать отечественный автомобиль своими силами и с нуля невозможно, именно поэтому нужны международные партнеры. 

Фото:©Евгений Биятов/РИА Новости

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