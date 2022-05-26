Красноярцев предупредили о новом изменении схемы движения трамваев

В Омске священники решили обратиться к высшим силам и провести молебен - прошение о дожде. К необычному прошению их подтолкнула жесточайшая засуха, охватившая районы области. Под угрозой будущий урожай, к тому же, засуха усиливает пожарную опасность. К тому же, синоптики не дают обнадеж...