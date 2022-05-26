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Красноярцев предупредили о новом изменении схемы движения трамваев

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Красноярск
18:25 26 Мая 2022
красноярск, трамвай, маршруты
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27 мая в Красноярске временно изменять схему движения трамваев № 4 и № 5.

Как рассказали в департаменте транспорта, изменения будут действовать до 22:00 часов 29 мая. За это время рабочие отремонтируют участок трамвайного пути на пересечении улиц Мичурина и Щорса.

Трамвай № 4 поедет по следующей схеме:  КрасТЭЦ – Красраб – Предмостная площадь – Матросова – Депо (ул. 60 лет Октября) – Матросова – Предмостная площадь – Красраб – КрасТЭЦ.

Трамваи маршрута № 5 будет ездить по маршруту: Депо – Матросова – Предмостная площадь – Красраб – Мичурина – Волжская – Говорова – поселок Энергетиков – Говорова – Волжская – Мичурина – Московская – Коломенская – Красраб – Предмостная площадь – Матросова – Депо.

Фото: © admkrsk.ru

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