В Красноярском крае выбрали лучшие семьи года

Региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года» завершился в Красноярском крае. В этом году участие в нем приняли 77 семей из 39 муниципальных образований, сообщается на сайте краевого правительства.

Семьи Тимофеевых из Красноярска и Бардиных из Ачинска стали лучшими в номинации «Многодетная семья» стали. Сразу две семьи из Красноярска - Архиповы и Ремезовы - признаны победителями в номинации «Молодая семья», а в номинации «Сельская семья» победила семья Вальковских из Краснотуранского района. «Золотыми семьями России» стали семьи Огоренко (Минусинск) и Гайнутдиновых (Северо-Енисейский район), а в номинации «Семья – хранитель традиций» победа досталась семье Карташевых из Ачинска.

Министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова отметила, что с каждым годом число участников конкурса растет и в регионе очень много семей с которых нужно брать пример.

- Из года в год, подводя итоги конкурса «Семья года», мы воочию убеждаемся, насколько много в нашем крае замечательных семей, как трепетно они относятся к сохранению семейных традиций, как заботятся и поддерживают друг друга в разные моменты времени, - сказала Ирина Пастухова.

Победители в номинации "Молодя семья" супруги Андрей и Татьяна Бардины из Ачинска воспитывают четырех дочерей. и сына Сибиряки признаются, что родили детей с небольшой разницей в возрасте так как хотели быть молодыми активными многодетными родителями.

- Мы все делаем вместе: готовим, занимаемся спортом, танцуем, играем в настольные игры, отдыхаем, – рассказывает Андрей Бардин.

Поздравление от губернатора Красноярского края Александра Усса и заслуженные награды семьи-победители получат накануне 8 июля – Дня семьи, любви и верности. Во всероссийском конкурсе примут участие семьи Ремезовых, Тимофеевых, Карташевых, Вальковских и Огоренко.

Фото:©из личного архива семьи Бардиных