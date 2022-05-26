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Красноярский край сможет поучаствовать в проекте по созданию инфраструктуры для электротранспорта

Главная Общество
Красноярск
16:38 26 Мая 2022
красноярск, закон
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Красноярский край сможет участвовать в проекте по созданию инфраструктуры для электротранспорта. Соответствующий закон об участии региона в концессионных соглашениях приняли краевые депутаты на сессии Законодательного Собрания.

Документ предусматривает участие региона в соглашениях, которые направлены на развитие сферы перевозок, получать на это средства из федерального бюджета, привлекать инвесторов, строить и реконструировать транспортную инфраструктуру. Так, в течение ближайших трех лет на правом берегу Красноярска планируется реконструкция трамвайных путей протяженностью более 51 км, строительство новой ветки до микрорайона Солнечный, покупка 70 трамваев. 

«Принятие закона о концессионных соглашениях позволит участвовать в крупных проектах по созданию и эксплуатации инфраструктуры, связанной с электротранспортом. Это очень важно для края, ведь прямо сейчас здесь реализуется крупный проект, направленный на обновление электротранспорта Красноярска. На эти цели понадобятся 20 млрд. рублей, которые поступят от федерального бюджета, а также частных инвесторов с помощью именно этого концессионного механизма», — отметил председатель комитета по экономике и налоговой политике Законодательного Собрания Красноярского края Егор Васильев.

В итоге закон приняли 39 голосами депутатов. Один человек воздержался, еще трое – не голосовали.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

 
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