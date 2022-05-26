Особенности рынка недвижимости весной 2022 и в чем отличие от кризиса 2014 года

Стоимость квартир напрямую зависит от возможности населения их покупать и от механизмов стимулирования спроса, которые действуют на рынке. Чем отличается сегодняшний рынок недвижимости от кризиса в 2014 году, в материале компании “Этажи” в ЯндексДзен поделилась руководитель отдела продаж Дарья Шледовец.

“Ни для кого не секрет, что рынок недвижимости очень сильно зависит от ставок по ипотеке. - рассказала руководитель отдела продаж компании “Этажи”. - Около 80% сделок проходит с помощью кредитных средств. И естественно, после временного ажиотажа, когда люди бросились скупать жилье, чтобы успеть реализовать выгодные одобренные решения, наступило затишье со сделками. В 2014 году было то же самое. Но в отличие от 2014 года, в 2022 году помимо выросших ипотечных ставок выросли и цены на недвижимость. За год, по нашим данным, стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 35,2%, на новостройки - на 33,9%. За популярные 1-к и 2-к квартиры сегодня ипотечные платежи составляют от 30 до 45 тысяч рублей. Для большинства это недоступные суммы. - продолжает Дарья.

Сейчас рынок начинает саморегулироваться, мы уже видим, что цены на вторичное жилье начали снижаться. Красноярск вошел в пятерку городов-миллионников по уровню торга на вторичном рынке. В мае средний размер скидки при реальной продаже составил 4% от стоимости объекта, в денежном выражении - это 237 тыс.руб. Например, еще недавно стандартная однокомнатная квартира стоила 3,8 млн руб., сегодня все больше объектов в этом сегменте продается за 3,5-3,6 млн руб.

Застройщики цены на новостройки не снизят по объективным причинам - продолжается рост цен на стройматериалы. Но девелоперы начали предлагать различные бонусы, чтобы увеличить доступность квартир для покупателей. Например, субсидирование ипотечной ставки. Помимо льготной ставки до 9%, сейчас квартиры в некоторых ЖК можно купить в ипотеку от 5%.

Ярким отличием нынешней ситуации от 2014 года является более быстрое обратное снижение ключевой ставки. До снижения сегодняшних 11% в 2014-2015 гг ушло почти 8 месяцев. Сейчас прошло всего 2,5 месяца. В ближайшее время мы ожидаем снижения ключевой ставки до 10%, это значит ипотечные ставки на вторичку будут от 8-9%. Это вполне привычные для населения показатели. Но вместе с тем, такие ставки с большой вероятностью приведут к росту цен.

“В целом, сфера недвижимости вновь показала стабильность. Люди покупают и продают квартиры как на пике экономического развития в стране, так и в периоды кризисов. В марте во время ажиотажа завершили сделки покупатели апреля и мая, тем самым вымыв потенциальный рынок. Сейчас уже к середине мая спрос выравнивается и даже превышает прошлогодние майские показатели по ряду направлений. К концу лета мы ожидаем восстановления рынка”. - прогнозирует эксперт.

Больше информации и комментарии спикеров можно получить у PR-специалиста компании “Этажи” Юриной Ольги, 8-902-981-73-80, o.v.yurina@kras1.etagi.com

По материалам компании "Этажи"

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