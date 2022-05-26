Нацпарк «Красноярские Столбы» останется закрытым еще две недели

«Красноярские столбы» останутся закрытыми для туристов ещё на две недели.

Как говорится в приказе, принятом в министерстве лесного хозяйства Красноярского края, речь идёт о территории Ачинского, Маганского, Тюхтетского, Красноярского, Таежинского, Боготольского, Большемуртинского, Большеулуйского, Емельяновского, Иланского, Ирбейского, Канского, Козульского, Манского, Верхне-Манского, Рыбинского, Саянского, Сухобузимского, Уярского и Тюхтетского лесничеств.

В дирекции национального парка напомнили, что запрет действует по всему парку, за исключением чаши Гранитного карьера со стороны Восточного входа и детской площадке кордона Лалетино. Нарушителям грозит административное наказание в виде штрафа от 3000 рублей.

Напомним, что в Базайском лесничестве сотрудники парка и лесные пожарные тушили лес на площади в 14 га.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин