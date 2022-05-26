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МегаФон ускорит интернет для школьников и студентов на время подготовки к экзаменам

Главная Общество
Красноярск
15:33 26 Мая 2022
общество, красноярск, связь, интернет
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МегаФон увеличит скорость интернета для школьников и студентов по всей России с 26 мая – в день начала ЕГЭ. Абоненты смогут бесплатно воспользоваться новой опцией pre-5G, которая добавляет до 50% к обычной скорости мобильного интернета. 

Школьники и студенты уже пользуются услугами МегаФона на специальных условиях – любой удобный тариф основной линейки #БезПереплат можно подключить со скидкой 20%. На ближайший месяц этим абонентам будет автоматически подключена новая опция pre-5G. 

МегаФон первым среди российских телеком-операторов предложил новую модель формирования тарифов. Абоненты могут выбирать тариф, исходя не только из его наполнения (объем включенных минут, смс и гигабайт), но и скорости мобильного интернета. Средняя скорость загрузки в сети МегаФона более чем на 50% превышает показатели ближайшего конкурента, подтверждают исследования компании Ookla по результатам замеров скорости российскими пользователями в приложении Speedtest. Опция pre-5G увеличивает скорость интернета еще до 50%. С новой опцией учащиеся школ и вузов смогут гораздо быстрее находить информацию и готовиться к экзаменам еще эффективнее. 

«МегаФон предлагает абонентам самый быстрый мобильный интернет в России, сохраняя лидерство вот уже на протяжении пяти лет. Уникальный частотный диапазон и грамотное управление трафиком позволяют нам дополнительно ускорить интернет для тех, кому это действительно необходимо. В мае-июне школьники и студенты усиленно готовятся к ЕГЭ и летним сессиям в вузах, и мы рады поддержать их в этот сложный и ответственный период, предоставив доступ к самым современным технологиям», – отмечает Павел Тулубьев, коммерческий директор МегаФона.

В конце учебного года пользователи гораздо активнее интересуются образовательными сайтами, в том числе и предназначенными для подготовки к экзаменам, показывает анализ больших данных МегаФона. Так, в марте 2022 года, когда стартовала досрочная волна ЕГЭ, объем трафика на самых популярных ресурсах в Красноярском крае превысил показатели сентября прошлого года более чем в 2 раза, в апреле – на 89%, в мае эта тенденция сохраняется. 

Топ регионов, где учащиеся активнее всего посещают образовательные сайты, ожидаемо возглавили Москва и Московская область. На втором месте уверенно держится Дагестан. В республике не везде есть проводной интернет, и его успешно заменяет мобильный – этим объясняется высокая позиция в рейтинге. Далее в порядке убывания объема мобильного трафика – Самарская область, Чечня, Татарстан. 
Выпускники из Красноярского края также усиленно включились в подготовительный процесс – регион занял второе место в Сибири после Кемеровской области по активности на образовательных сайтах. Чаще всего ученики повторяют школьную программу и проходят пробные тесты при помощи смартфонов – в 87% случаев, на втором месте по популярности USB-модемы и роутеры – 11%, на третьем – планшеты с показателем 1,5%.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов. 

По материалам МегаФон

Фото:©предоставлено МегаФон

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