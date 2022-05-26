26 мая
Красноярск
погода +21 °C
56.3
 
€ 57.92
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Безопасные каникулы: нужно ли разрешать детям кататься на электросамокатах и почему важно иметь в машине детское кресло?

Главная Общество
Красноярск
15:45 26 Мая 2022
красноярск, гибдд, дети
версия для печати Ico_print

Лето всё ближе и ближе, и скоро улицы города наполняются отдыхающими школьниками. Чтобы обезопасить детей полиция Красноярска начала “Декаду детской безопасности”. Это серия мероприятий, направленную на уменьшение количество происшествий с детьми в летнее время. О том, что делает ГИБДД для профилактики детского травматизма, корреспонденту Sibnovosti.ru рассказал начальник ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское» подполковник полиции Константин Михайлович Колегов.

Безопасные каникулы: нужно ли разрешать детям кататься на электросамокатах и почему важно иметь в машине детское кресло?

Расскажите, что именно готовит ГИБДД для обеспечения детской безопасности в этот период?

— У нас есть отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД города Красноярска, которое занимается профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма. Мы проводим профилактическую работу с детьми, ежедневно. Кроме того,  ежегодно проводим декады дорожной безопасности детей, которые привязываем к школьным каникулам. Каждый этап проходит за десять дней до начала каникул. Сейчас у нас будут второй этап. Первый этап мы проводили в марте. Третий будет в сентябре, четвёртый – в октябре и пятый – в декабре.

Какие мероприятия проводятся в рамках декады?

— Посещаем образовательные организации, ведём работу совместно с сотрудниками ПДН, проводим различные акции, флешмобы для детей, пятиминутки, приходим на классные часы. Сейчас у нас наступает летний период и, к сожалению, обостряется рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

В этом году произошло уже 43 ДТП с участием детей. Если брать аналогичный период за 2021 года, то таких происшествий было 36. ДТП с участием пешеходов с начала года – 16, а в прошлом году было 17. Пассажиров в этом году пострадало 15, в прошлом году – 12.

Самое распространённое нарушение ПДД среди несовершеннолетних пешеходов – это переход дороги в неположенном месте. У нас были такие случаи, когда дети спешили на автобус и перебегали дорогу, не дойдя до перехода. Один похожий случай произошел недавно в Дивногорске. Мать гуляла с детьми по набережной, младший ребёнок увидел на противоположной стороне дороги аттракцион и побежал к нему, угодив под колёса автомобиля.

Безопасные каникулы: нужно ли разрешать детям кататься на электросамокатах и почему важно иметь в машине детское кресло?

Декада ведь не ограничивается работой с детьми-пешеходами?

— Да, мы также проводим работу и с родителями. Изначально все знания о дорожной безопасности ребёнок получает из семьи. Перед каждым выходом на улицу родители обязаны напомнить своим детям правила дорожного движения. И неважно – идут они пешком или едут на авто. В последнем случае важно пристёгивать детей. Напомню, что все несовершеннолетние до 7 лет при поездке в автомобиле должны находиться в детском удерживающем устройстве.

Важно отметить, что не все родители понимают, что кресла нужно менять по ходу роста ребёнка, и правильно ими пользоваться. У нас много случаев, когда родители покупали детские удерживающие устройства, но при перевозке детей не пристёгивали. Получается, что кресло есть, но безопасности нет.

Бывает, что родители покупают для восьмимесячного ребёнка устройство «на вырост», куда поместится трехлетка. Здесь о безопасности несовершеннолетнего тоже не может быть и речи.

Ещё у нас бывают такие случаи, когда во время поездки грудной ребёнок заплакал или проголодался, и мать пересаживает его к себе, чтобы покормить или покачать, а в этот момент происходит ДТП. Не нужно рисковать здоровьем: лучше остановиться в безопасном месте, покормить, успокоить малыша и только потом продолжить движение.

А для тех, кто до сих пор считает, что перевозить ребенка в машине можно без автокресла, напомню: если инспектор увидит, что в автомобиле детское кресло отсутствует, то не разрешит этому водителю проехать дальше.

Безопасные каникулы: нужно ли разрешать детям кататься на электросамокатах и почему важно иметь в машине детское кресло?

Взрослым, кстати, тоже нельзя во время движения автомобиля оставаться не пристегнутыми: за нарушение предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей.

Главное для нас – это безопасность детей на дорогах.

То есть, в декаде детской безопасности участие принимают не только взрослые, но и дети?

— Да, один из примеров такой работы – это "родительские патрули". Это активные родители, которые активно взаимодействуют с ГИБДД, и заинтересованы в том, чтобы их дети добирались из дома до школы и обратно целыми и невредимыми. Мы вместе выходим на улицы города, раздаём памятки, беседуем с детьми и взрослыми, смотрим, чтобы ребёнок, следуя по маршруту, шёл именно по разметке пешеходных переходов и никуда не отклонялся.

Также в каждой школе есть «паспорт безопасности» – документ, в котором указана схема организации движения ребёнка по маршруту «Дом – школа - дом». От этого маршрута ребёнок не должен отклоняться.

В период декады сотрудники ГИБДД увеличат количество рейдов на придомовых территориях. Сейчас там очень много припаркованных машин и видимость для детей уменьшается. К тому же, водители по закону могут двигаться по придомовой территории со скоростью не выше 20 км/ч, но даже эта скорость в случае аварии – высокая. Мы всегда говорим, что в таких местах нужно ездить со скоростью не больше 5 км/ч. Поэтому инспекторы ДПС посредством сигнально-говорящего устройства регулярно предупреждают родителей, водителей и детей, чтобы те были осторожны на придомовой территории.

Безопасные каникулы: нужно ли разрешать детям кататься на электросамокатах и почему важно иметь в машине детское кресло?

Перед началом летних каникул, будем проводить беседы, показывать средства защиты для детей-велосипедистов. Мы в обязательном порядке просим использовать шлемы, налокотники, наколенники, чтобы дети не травмировались. Кроме того, сейчас набирают популярность электросамокаты. Мы настоятельно рекомендуем родителям не разрешать детям кататься на таких устройствах. Это очень травмоопасные устройства, которые развивают достаточно большую скорость.

Кроме того, у нас запланированы различные акции, например, "Несовершеннолетний нарушитель". Она направлена на пресечение нарушений ПДД детьми, мы будем дежурить и наблюдать. Если такой случай будет выявлен, то с ребёнком и его родителями проведут беседу.  

Во Дворце пионеров есть "Лаборатория безопасности дорожного движения", где созданы все условия для обучения детей езде на велосипедах и самокатах в условиях города.

Безопасные каникулы: нужно ли разрешать детям кататься на электросамокатах и почему важно иметь в машине детское кресло?

Профилактика дает свои положительные результаты?

- Безусловно. За 4 месяца текущего года сотрудниками полка ДПС пресечено 783 случая нарушения правил дорожного движения. Всё это вероятные участники ДТП. В дальнейшем с ними работали сотрудники ПДН. 844 нарушения было выявлено в отношении правил перевозки несовершеннолетних.

Мы стремимся к уменьшению числа подобных случаев. Конечно, летом очень много детей, которые выходят на улицу без присмотра взрослых. Именно поэтому в летний период мы усиливаем профилактическую работу: проводим дополнительные занятия в пришкольных и загородных лагерях, напоминаем детям и взрослым о необходимости соблюдения правил дорожного движения

Фото: © пресс-служба ГИБДД по Красноярскому краю

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае выбрали лучшие семьи года

В Красноярском крае выбрали лучшие семьи года

26 Мая 2022 г.
Участие в нем приняли 77 семей
Новости Красноярска: Красноярский край сможет поучаствовать в проекте по созданию инфраструктуры для электротранспорта

Красноярский край сможет поучаствовать в проекте по созданию инфраструктуры для электротранспорта

26 Мая 2022 г.
Закон приняли 39 голосами депутатов
Новости Красноярска: Особенности рынка недвижимости весной 2022 и в чем отличие от кризиса 2014 года

Особенности рынка недвижимости весной 2022 и в чем отличие от кризиса 2014 года

26 Мая 2022 г.
Стоимость квартир напрямую зависит от возможности населения их покупать и от механизмов стимулирования спроса, которые действуют на рынке. Чем отличается сегодняшний рынок недвижимости от кризиса в 2014 году, в материале компании “Этажи” в ЯндексДзен поделилась руководитель ...
Новости Красноярска: Нацпарк «Красноярские Столбы» останется закрытым еще две недели

Нацпарк «Красноярские Столбы» останется закрытым еще две недели

26 Мая 2022 г.
Нарушителям грозит административное наказание в виде штрафа от 3000 рублей
Новости Красноярска: МегаФон ускорит интернет для школьников и студентов на время подготовки к экзаменам

МегаФон ускорит интернет для школьников и студентов на время подготовки к экзаменам

26 Мая 2022 г.
Уже с 26 мая – в день начала ЕГЭ
Новости Красноярска: ЕГЭ-2022 в Красноярском крае стартовал без сбоев

ЕГЭ-2022 в Красноярском крае стартовал без сбоев

26 Мая 2022 г.
26 мая более трех тысяч выпускников сдали экзамены по химии, литературе и географии
Новости компаний
26/05
В Красноярске начинает работу новый мясной
25/05
Самые важные моменты, которые необходимо учесть при выборе матраса
24/05
Красноярский цементный завод готов к «высокому» строительному сезону-2022
20/05
Средняя Азия. Пробуем на вкус
20/05
Сколько стоит самая дешевая квартира в Омске?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске на перекрёстке сбили двух детей

В Красноярске на перекрёстке сбили двух детей

23 Мая 2022 г.
Серьёзных травм пешеходы не получили
Новости Красноярска: В Красноярске на правобережье отменили масштабные отключения холодной воды

В Красноярске на правобережье отменили масштабные отключения холодной воды

25 Мая 2022 г.
Подготовка к зиме объектов системы водоснабжения будет выполняться точечно
Новости Красноярска: 23 и 24 мая в Красноярском крае ожидаются ливни, грозы и сильные ветра

23 и 24 мая в Красноярском крае ожидаются ливни, грозы и сильные ветра

23 Мая 2022 г.
23-26 мая в Красноярске сохранится аномально жаркая погода
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru