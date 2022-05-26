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ЕГЭ-2022 в Красноярском крае стартовал без сбоев

Главная Общество
Красноярск
15:25 26 Мая 2022
в красноярском крае, егэ
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ЕГЭ-2022 в Красноярском крае стартовал без сбоев. 26 мая более трех тысяч выпускников сдали экзамены по химии, литературе и географии. Для этого по всему региону открыли 97 пунктов проведения экзамена. Как сообщили в министерстве образования края, в этом году  сдавать ЕГЭ планируют около 15 тысяч школьников. ЕГЭ по географии выбрали 357 человек, по химии — 2 083, по литературе — 962. Самым многочисленным будет обязательный госэкзамен по русскому языку, который сдаётся 15 мая. 

«Все пункты ЕГЭ взяли под охрану сотрудники полиции. В каждом пункте дежурит медицинский работник. Традиционно ожидаем высоких результатов ЕГЭ по литературе. В прошлом году именно по этому предмету в крае было рекордное количество стобалльников – 62 человека. Существенных изменений структуры экзаменов по химии, географии и литературе в этом году нет», – рассказывает министр образования края Светлана Маковская.

Напомним, что на экзамены запрещено проносить телефоны, гаджеты, шпаргалки и любые справочные материалы, кроме разрешённых. Если у выпускника обнаружат запрещенные предметы, его удалят без права пересдачи экзамена в этом году.

Завершится основной период ЕГЭ 21 июня, с 23 июня по 2 июля – резервные дни для сдачи предметов.

Фото: © © РИА Новости / Павел Лисицын

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