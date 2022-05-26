В Красноярске участок на территории Пашенного сдали в аренду почти за 5 млн рублей

Открытый аукцион по продаже права аренды земельного участка состоялся в департаменте муниципального имущества и земельных отношений.

Семь потенциальных инвесторов заинтересовались объектом на ул. Судостроительной. Земельный участок расположен в мкр. Пашенный (недалеко от Николаевского моста). Территория площадью 2 931 кв. м предназначена для строительства складских помещений и магазинов, сообщают на сайте администрации города Красноярска. Начальная цена аренды — 1 280 000 рублей в год.

Победитель определился на 97-м шаге аукциона. Компания ООО «РУСЛАН» предложила за участок 5 004 800 рублей. С победителем заключат договор аренды. На реализацию проекта отведены 7 лет и 4 месяца.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок