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Центр социальных программ РУСАЛа представил волонтёрский экопроект на международном форуме «Экология»

Главная Общество
Красноярск
13:53 26 Мая 2022
общество, экология, форум, программа
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Фонд «Центр социальных программ» (ЦСП), реализующий социальные и благотворительные программы РУСАЛа, один из крупнейших российских некоммерческих фондов, представил в Москве на Международном форуме «Экология» масштабную экологическую акцию - марафон «Зеленая волна». Фонд ЦСП создан в 2004 году основателем РУСАЛа Олегом Дерипаска для отбора, поддержки и тиражирования наиболее эффективных социальных инициатив. 

В 2021 году программа «Зеленая волна» была признана лучшей в номинации «Экология» на конкурсе Форума доноров «Лидеры корпоративной благотворительности». Тогда же оператор программы – Центр социальных программ РУСАЛа, - получил приглашение представить ее на форуме в качестве одного из наиболее успешных волонтёрских экологических инициатив в России.

Экологический марафон «Зеленая волна» проходит ежегодно с 2017 года. За 5 лет существования акции по инициативе ЦСП волонтерами были высажены более 6000 саженцев деревьев и кустарников. Инвестиции составили 7 миллионов рублей.

О компонентах программы «Зелёная волна» участникам XIII Международного форума «Экология» рассказала Анастасия Ковенькина директор программ ЦСП: «Компоненты «Зеленой волны» развивались и дополнялись в течение 10 лет, переходя из отдельных проектов в комплексную программу. Сейчас «Зелёная волна» - это экоакции по высадке деревьев, конкурс проектов по озеленению и экопросвещению, экологические субботники, лекции и семинары, образовательный курс для экоактивистов. Наша цель - более активное вовлечение местных сообществ, а также сотрудников РУСАЛа в участие в важных социальных и экологических мероприятий. Мы являемся той точкой притяжения, которая позволяет включать сотрудников в реализацию стратегии устойчивого развития и менять экологическую культуру».

В этом году темами Международного форума «Экология» стали зеленая дипломатия, формирование экологического суверенитета России, импортозамещение в сфере экологии, привлечение граждан в решение экологических вопросов и осознанное потребление.

По материалам РАСАЛ

Фото:©РУСАЛ

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