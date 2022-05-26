В Красноярске начинает работу новый мясной

«Мясничий» завершает весну открытием в «Хорошем» на ул. Свердловская, 8а. Шоп-ин-шоп со свежим мясом, домашними полуфабрикатами и консервацией распахнет двери 27 мая. Любимых красноярцами продуктов станет еще больше.

Компактный отдел – наиболее предпочтительный для потребителей формат. Его наличие на базе супермаркета позволяет покупателю проводить больше времени с семьей, уделить его любимому хобби или работе.

Как это связано? Все просто – чтобы приобрести все необходимое, нужно посетить только один магазин. Отправляйтесь за покупками - соберите стандартную продуктовую корзину, а затем загляните в отдел с качественным мясом и вкусными мясными закусками.

Ассортимент в шоп-ин-шопе внушительный, однако ускорить процесс выбора помогут квалифицированные консультанты. Они рекомендуют нужным отруб, подходящий для приготовления желаемого блюда и даже новый рецепт посоветуют.

Сегодня в Красноярском крае на базе супермаркетов крупнейших региональных и российский торговых сетей «Красный Яр», «Командор» и «Пятерочка» успешно работает несколько десятков шоп-ин-шопов. Заботясь о покупательском комфорте, Торговый дом продолжает развитие сети в этом направлении, делая качественный мясной продукт максимально доступным.

А в честь открытия «Мясничий» будет дарить подарки. Целых три дня – нежное мясо цыпленка в собственном соку достанется каждому, кто совершит покупку на сумму от 699 рублей с 27 по 29 мая.

Фото:©"Мясничий"