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В Красноярске начинает работу новый мясной

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Красноярск
13:51 26 Мая 2022
красноярск, магазины, общество, открытие
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«Мясничий» завершает весну открытием в «Хорошем» на ул. Свердловская, 8а. Шоп-ин-шоп со свежим мясом, домашними полуфабрикатами и консервацией распахнет двери 27 мая.  Любимых красноярцами продуктов станет еще больше.

Компактный отдел – наиболее предпочтительный для потребителей формат. Его наличие на базе супермаркета позволяет покупателю проводить больше времени с семьей, уделить его любимому хобби или работе. 

Как это связано? Все просто – чтобы приобрести все необходимое, нужно посетить только один магазин. Отправляйтесь за покупками - соберите стандартную продуктовую корзину, а затем загляните в отдел с качественным мясом и вкусными мясными закусками. 
Ассортимент в шоп-ин-шопе внушительный, однако ускорить процесс выбора помогут квалифицированные консультанты. Они рекомендуют нужным отруб, подходящий для приготовления желаемого блюда и даже новый рецепт посоветуют. 

Сегодня в Красноярском крае на базе супермаркетов крупнейших региональных и российский торговых сетей «Красный Яр», «Командор» и «Пятерочка» успешно работает несколько десятков шоп-ин-шопов. Заботясь о покупательском комфорте, Торговый дом продолжает развитие сети в этом направлении, делая качественный мясной продукт максимально доступным. 

А в честь открытия «Мясничий» будет дарить подарки. Целых три дня – нежное мясо цыпленка в собственном соку достанется каждому, кто совершит покупку на сумму от 699 рублей с 27 по 29 мая.

Фото:©"Мясничий"

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