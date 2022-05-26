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27 мая на правобережье Красноярска отключат холодную воду

Главная Общество
Красноярск
13:10 26 Мая 2022
общество, красноярск, отключение воды, сгк
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27 мая с 10:00 до 20:00 на правобережье Красноярска локально отключат холодную воду.

Как рассказали в СГК, приостановят подачу холодного водоснабжения на:

  • пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 95, 97, 99, 101, 103а,103б, 105, 105а, 107,107а, 109, 109а, 111а;
  • ул. Вавилова, 56г
  • пер. Якорный, 1, 3, 4,7, 9, 11;
  • ул. Базарная, 172;

Питьевую воду подвезут с 14:00 до 16:30. Информацию о маршрутах передвижения водовозки можно узнать по телефону 21-39-63.

С график локальных отключений в Ленинском и Кировском районах можно ознакомиться здесь.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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