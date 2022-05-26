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Жители Дивногорска заметили медведей на берегу Маны

Главная Общество
Красноярск
13:35 26 Мая 2022
красноярск, медведь
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Жители Дивногорска заметили медведя на берегу Маны.  Животное засняли на видео: на кадрах видно, как медведь гуляет по берегу. Комментаторы сообщили, что видели в этом же месте медведицу с медвежатами.

«Ехала сегодня по трассе, не доезжая судоподъёмника, поднимаясь в горку, на встречу попалась медведица и 3 медвежонка, сразу после поворота. Просто сидели на проезжей части. В панике не успела сфотографировать. Убежали в сторону дач. Будьте бдительны и аккуратны», – написала жительница.

Один из пользователей соцсетей после просмотра видео оставил следующий комментарий.

«Опасный город у вас»

Напомним, что в начале этой недели в Норильске бурый медведь вышел к жилым домам. После многократных попыток прогнать хищника застрелили.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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