Заксобрание Красноярского края отказалось от покупки 50 компьютеров

25 мая заказчик «Законодательное собрание Красноярского края» отменил закупку компьютеров на сумму более 9,5 млн рублей, об этом написано на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Напомним, к технике предъявлялся ряд требований. Так, объём оперативной памяти типа DDR4 должен составлять не менее 64 гигабайт, частота процессора – 3,6 гигагерца или выше, число ядер - 4, наличие SSD-накопителя объёмом 480 гигабайт минимум. Диагональ экрана с разрешением 1 920 на 1 080 - 23 дюйма.