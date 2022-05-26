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Заксобрание Красноярского края отказалось от покупки 50 компьютеров

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Красноярск
11:43 26 Мая 2022
общество, красноярск, законодательное собрание, закупки, отмена
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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25 мая заказчик «Законодательное собрание Красноярского края» отменил закупку компьютеров на сумму более 9,5 млн рублей, об этом написано на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Напомним, к технике предъявлялся ряд требований. Так, объём оперативной памяти типа DDR4 должен составлять не менее 64 гигабайт, частота процессора – 3,6 гигагерца или выше, число ядер - 4, наличие SSD-накопителя объёмом 480 гигабайт минимум. Диагональ экрана с разрешением 1 920 на 1 080 - 23 дюйма.

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