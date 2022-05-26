Судебный пристав помог получить компенсацию за тяжкую травму жителю Красноярского края

Судебные приставы помогли жителю Заозерного получить компенсацию за удар бутылкой по голове.

Как рассказали в пресс-службе ФССП, двое мужчин отдыхали на новогоднем корпоративе. Между ними произошёл конфликт, в результате которого один ударил другого бутылкой по голове. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью.

Суд признал нападавшего виновным в правонарушении по статье 111 УК РФ и обязал выплатить денежную компенсацию – 700 тысяч рублей. Мужчина погашать сумму не спешил, поэтому судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на заработную плату неплательщика.

На сегодняшний день деньги перечислены пострадавшему. Также с жителя Красноярского края взыскали 48 тысяч рублей за несвоевременную выплату долга.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов