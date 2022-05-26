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Жители Красноярского края стали на 30,8 % чаще болеть описторхозом

Главная Общество
Красноярск
11:25 26 Мая 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, заболевание
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В прошлом году описторхозом заболели 1 039 жителей, рассказывают в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

По сравнению с 2020 годом показатель заболеваемости на 100 тыс. населения вырос на 30,8 %, но остаётся ниже среднемноголетнего уровня почти на 19 %.

Природные очаги заболевания связаны с р. Чулым и её притоками, входящими в Объ-Иртышский водный бассейн (Тюхтетский, Бирилюсский, Ачинский и Боготольский районы, города Ачинск и Боготол).

Заражение описторхозом происходит при употреблении малосоленой рыбы (плотва, сорога, лещ, язь, елец, линь).

Возбудитель заболевания — кошачий или сибирский сосальщик. Описторхоз протекает с поражением печени и желчного пузыря.

Чтобы не заболеть важно потреблять в пищу хорошо проваренную, прожаренную и просоленную рыбу, промораживать рыбу 3-4 недель.

Покупать рыбу у частников и в местах несанкционированной торговли нельзя. Приобретайте рыбную продукцию при наличии документов, удостоверяющих проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, сертификатов пищевого сырья и пищевых продуктов.

 Для предотвращения распространения паразитов не сбрасывайте в водоёмы и на мусорные свалки отходы переработки рыбной продукции. Не скармливайте отходы животным без предварительного обеззараживания.

Фото: © РИА Новости / Михаил Киреев

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