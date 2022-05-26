В Красноярске планируют открыть 4 пляжа

Летом в Красноярском крае заработают четыре пляжа. Все они будут расположены в краевой столице и её окрестностях. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

Предположительно пляжи в этом сезоне будут работать:

на острове Отдыха, в районе Абаканской протоки реки Енисей;

на острове Татышеве, у Октябрьского моста;

на озере Семирадское в Емельяновском районе;

на озере «Бархатное» возле посёлка Есауловка Березовского района.

Однако, в настоящее время ни одна из перечисленных зон отдыха не готова к летнему сезону. Дмитрий Горяев напомнил, что перед открытием арендаторы должны провести работы по благоустройству берегов, ремонту и оборудованию инфраструктуры пляжей, а также провести лабораторное исследование воды и песка. После этого нужно обратиться в Роспотребнадзор для получения заключения о соответствии объекта санитарным правилам и нормативам.

«На сегодняшний день к нам не поступило ни одного заявления о выдаче такого заключения. Кроме того, в настоящее время нами организован мониторинг качества воды поверхностных водоёмов Красноярского края», – отмечает Горяев.

В МЧС предупредили, что сейчас для купания вода слишком холодная, а тем, кто обирается кататься на гидроцикле или лодке, рекомендуют надевать жилеты.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин