26 мая
Красноярск
погода +17 °C
56.3
 
€ 57.92
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске планируют открыть 4 пляжа

Главная Общество
Красноярск
10:40 26 Мая 2022
красноярск, отдых
версия для печати Ico_print

Летом в Красноярском крае заработают четыре пляжа. Все они будут расположены в краевой столице и её окрестностях. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

Предположительно пляжи в этом сезоне будут работать:

  • на острове Отдыха, в районе Абаканской протоки реки Енисей;
  • на острове Татышеве, у Октябрьского моста;
  • на озере Семирадское в Емельяновском районе;
  • на озере «Бархатное» возле посёлка Есауловка Березовского района.

Однако, в настоящее время ни одна из перечисленных зон отдыха не готова к летнему сезону. Дмитрий Горяев напомнил, что перед открытием арендаторы должны провести работы по благоустройству берегов, ремонту и оборудованию инфраструктуры пляжей, а также провести лабораторное исследование воды и песка. После этого нужно обратиться в Роспотребнадзор для получения заключения о соответствии объекта санитарным правилам и нормативам.

«На сегодняшний день к нам не поступило ни одного заявления о выдаче такого заключения. Кроме того, в настоящее время нами организован мониторинг качества воды поверхностных водоёмов Красноярского края», – отмечает Горяев.

В МЧС предупредили, что сейчас для купания вода слишком холодная, а тем, кто обирается кататься на гидроцикле или лодке, рекомендуют надевать жилеты.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Заксобрание Красноярского края отказалось от покупки 50 компьютеров

Заксобрание Красноярского края отказалось от покупки 50 компьютеров

26 Мая 2022 г.
Компьютеры должны были закупить на сумму более 9,5 млн рублей
Новости Красноярска: Жители Красноярского края стали на 30,8 % чаще болеть описторхозом

Жители Красноярского края стали на 30,8 % чаще болеть описторхозом

26 Мая 2022 г.
Заражение происходит при употреблении малосоленой рыбы
Новости Красноярска: Судебный пристав помог получить компенсацию за тяжкую травму жителю Красноярского края

Судебный пристав помог получить компенсацию за тяжкую травму жителю Красноярского края

26 Мая 2022 г.
Мужчину ударили бутылкой на новогоднем корпоративе
Новости Красноярска: Бренд красноярского дизайнера будет представлен на крупном шоуруме в Москве

Бренд красноярского дизайнера будет представлен на крупном шоуруме в Москве

26 Мая 2022 г.
Автор бренда отшила первую коллекцию в 2016 году
Новости Красноярска: Прокуратура требует убрать строительный мусор возле моста «777» в Красноярске

Прокуратура требует убрать строительный мусор возле моста «777» в Красноярске

26 Мая 2022 г.
Свалку организовали четверо местных жителей
Новости Красноярска: В Красноярске на проспекте Мира каждые выходные будут проходить фестивали

В Красноярске на проспекте Мира каждые выходные будут проходить фестивали

26 Мая 2022 г.
Схему движения и парковки на пр. Мира, ул. Кирова и ул. Диктатуры Пролетариата изменят
Новости компаний
25/05
Самые важные моменты, которые необходимо учесть при выборе матраса
24/05
Красноярский цементный завод готов к «высокому» строительному сезону-2022
20/05
Средняя Азия. Пробуем на вкус
20/05
Сколько стоит самая дешевая квартира в Омске?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске бывшего директора Татышев-парка приговорили к шести годам колонии

В Красноярске бывшего директора Татышев-парка приговорили к шести годам колонии

23 Мая 2022 г.
Также осуждённый должен заплатить штраф 580 000 рублей
Новости Красноярска: В Красноярске на перекрёстке сбили двух детей

В Красноярске на перекрёстке сбили двух детей

23 Мая 2022 г.
Серьёзных травм пешеходы не получили
Новости Красноярска: В Минусинском районе учитель избила школьницу

В Минусинском районе учитель избила школьницу

24 Мая 2022 г.
За это она заплатит штраф 5 000 рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru