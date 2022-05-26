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В Красноярске на проспекте Мира каждые выходные будут проходить фестивали

Главная Общество
Красноярск
10:02 26 Мая 2022
общество, красноярск, проект, перекрытия
Фотография © admkrsk.ru
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Старт проекта «В центре Мира» запланирован на 4 июня.

Схема движения и парковки транспорта на пр. Мира, ул. Кирова и ул. Диктатуры Пролетариата будет изменена для обеспечения безопасности при проведении мероприятий проекта «В центре Мира».

Ограничения будут действовать с 3 июня 20:30 до 5 июня 23:00, рассказали в администрации города Красноярска.

Пешеходными станут участки пр. Мира от ул. Перенсона до ул. Диктатуры Пролетариата и от ул. Диктатуры Пролетариата до здания по пр. Мира, 108, а также по ул. Кирова от здания по ул. Кирова, 23 (бывшее кафе «Big Yorker») до ул. Карла Маркса.

​Для того, чтобы жители домов и сотрудники офисов могли заезжать во дворы часть ул. Кирова (от ул. Ленина до здания по ул. Кирова, 23) временно станет двусторонней. Заезжать туда смогут только те, кто живёт или работает на данном участке.

Как рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Максим Силкин, с 20:00 3 июня до 23:00 5 июня общественный транспорт будет ездить по временным схемам. В направлении ж/д вокзала автобусы №№ 3, 37, 55 и 56 с Коммунального моста будут двигаться по ул. Карла Маркса. Затем по ул. Сурикова с выездом на ул. Ленина и далее по обычным схемам. Автобусы № 12 и № 85 будут двигаться по ул. Ленина без заезда на пр. Мира, а № 64 пройдёт через ул. Марковского, затем по ул. Вейнбаума с выездом на ул. Ленина. Далее по обычной схеме. В обратном направлении автобусы маршрутов №№ 3, 12 и 85 будут поворачивать с пр. Мира на ул. Горького. Затем они будут выезжать на ул. Карла Маркса, а далее поедут по своим схемам движения.

В Красноярске на проспекте Мира каждые выходные будут проходить фестивали

Пожелания к оформлению пунктов общественного питания и торговых точек остаются такими же, рассказали в пресс-службе города Красноярска. Предпочтительна деревянная уличная мебель спокойных оттенков, украшение цветочными кашпо. Обязательно поддержание порядка рядом со своими объектами.

В этом сезоне увеличилось количество участников проекта от бизнес-сообщества (в прошлом году их было 22, а в этом – 30 заведений общепита и магазинчиков), организуют более 450 посадочных мест на открытом воздухе.

В день старта проекта вдоль пешеходного проспекта организуют 8 точек притяжения. В течение дня состоится около 30 форматов, многие из них будут для детей.

— Второй сезон проекта удивит гостей, к примеру, участок от ул. Диктатуры Пролетариата до ул. Обороны станет «Фестивальным кварталом». Уже сейчас известно, что мы проведём фестиваль фудтраков, вернётся на пешеходный проспект и зелёный газон, — рассказала начальник отдела управления проектами департамента главы города Юлия Гафарова.

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Сейчас идёт подготовка и к запуску пешеходно-событийного проекта на правом берегу. Планируется, что на бульваре Маяковского летом будет организовано три уик-энда с событийной программой.

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