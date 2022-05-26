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Полиция Бурятии проверит «кухонных драчунов»

Главная Общество
Красноярск
09:05 26 Мая 2022
общество, происшествия, бурятия, полиция, дом, насилие
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В республике Бурятия стартовал первый этап профилактической операции «Быт». Для профилактики насилия в семьях и предупреждения преступлений на этой почве с 23 по 27 мая полицейские наведаются к лицам, ранее попавшим в поле зрения правоохранителей за подобные проступки.

Проверке подвергнут жителей республики, замеченных в бытовых конфликтах. Например, родителей, попавшихся на жестоком обращении с ребенком, наркоманов и алкоголиков, а также граждан ранее осужденных за подобные преступления.

В правоохранительных органах отметили, что главная задача – индивидуальная профилактическая работа с жителями, которые способны допустить правонарушения.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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