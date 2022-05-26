В Красноярске мужчина спас тонущего в Енисее ребёнка

Житель Красноярска спас мальчика, упавшего в Енисей возле левого берега, пишут Telegram-канале микрорайона Покровка.

Около 11:00 ребёнок 3–4 лет катался на самокате. В какой-то момент он не удержал равновесие и упал в реку. Роман Назаров услышал крики матери мальчика, которая пыталась спасти малыша, но не могла.

Мужчина бросился на помощь, хотя, по его словам, он боится воды. Затем к спасению присоединился прохожий.

Ребёнка спасли. Его вместе с мамой увезли в больницу.

Фото: © Telegram-канал Pokrovka_Life124