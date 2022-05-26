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В Красноярске мужчина спас тонущего в Енисее ребёнка

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Красноярск
08:55 26 Мая 2022
ребенок, спасение, красноярск, происшествия, общество
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Житель Красноярска спас мальчика, упавшего в Енисей возле левого берега, пишут Telegram-канале микрорайона Покровка.

Около 11:00 ребёнок 3–4 лет катался на самокате. В какой-то момент он не удержал равновесие и упал в реку. Роман Назаров услышал крики матери мальчика, которая пыталась спасти малыша, но не могла.

Мужчина бросился на помощь, хотя, по его словам, он боится воды. Затем к спасению присоединился прохожий.

Ребёнка спасли. Его вместе с мамой увезли в больницу.

Фото: © Telegram-канал Pokrovka_Life124

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