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Из Саратова в Красноярск отправился «Сибирский исследователь»

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Красноярск
22:21 25 Мая 2022
красноярск, корабль
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В Саратове закончилось строительство суда «Сибирский исследователь». 18-метровое стальное судно класса река-море возводилось в течение 5 лет для проведения ряда исследований под флагом Русского географического общества. Сегодня «Сибирский исследователь» отправляется из Саратова в Красноярск.

«Предполагается, что судно будет участвовать в проектах по комплексному обследованию Арктической территории Красноярского края, исследованиями акватории Енисея и его притоков, а также береговой линии Карского моря и моря Лаптевых - с целью выявления и сохранения памятников культуры и этнографического наследия, а также проведения экологического мониторинга территории», – отмечает председатель Красноярского краевого отделения РГО Игорь Спириденко.

Сибирский исследователь» оснащён высококачественным научным оборудованием, а также системами навигации и связи. Это позволит выполнять как непосредственно научные работы на воде, так и проводить экспедиции на суше. Использование судна позволит существенно сократить расходы на вертолётные работы, а используемые с его борта современные беспилотные аппараты – значительно расширить возможности наблюдений.

Фото: Русское географическое общество

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