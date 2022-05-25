Пожарный поезд Красноярской железной дороги со станции Саянская выехал на тушение природного пожара в Иланском районе Красноярского края

Пожарный поезд КрасЖД со станции Саянская выехал на перегон Береж – Абакумовка (Иланский район Красноярского края) для тушения возникшего здесь очага ландшафтного пожара.

Дежурному караулу пожарного поезда предстоит бороться с возгоранием на территории, прилегающей к перегону Береж – Абакумовка, и защищать от стихии расположенный поблизости поселок Новониколаевка. Ситуацию осложняет сухая жаркая ветреная погода.

Это уже второй за сутки выезд пожарного поезда со станции Саянская в район поселка Николаевка. Первый пожар произошел ночью с 24 на 25 мая. Пал травы площадью 10 тыс. квадратных метров был ликвидирован в течение часа.

Напомним, в спецпоезде сформирован большой запас средств пожаротушения: более 120 тысяч литров воды и 5 тонн пенообразователя.

На движение данная ситуация не влияет.

Всего с начала 2022 года пожарные поезда Красноярской магистрали совершили 47 выезда для оказания помощи в тушении возгораний в населенных пунктах, из них 38 – в мае.

Напомним, в настоящее время в регионах присутствия Красноярской железной дороги – Красноярском крае и республике Хакасии – действует особый противопожарный режим: введен строгий запрет на разведение открытого огня.

Фото: © Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД