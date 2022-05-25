На улицах Красноярска начали устанавливать пальмы и туи

В Красноярске начали высаживать южные растения – пальмы и туи. Летом улицы украсят 197 экзотических растений. 25 мая первые 36 туй выставили на улице Дзержинского.

Зиму растения провели в управлении зелёного строительства под опекой агрономов. Из теплиц кадки вынесли ещё неделю назад, чтобы они смогли адаптироваться к изменению климата.

Полностью все пальмы и туи установят в Красноярске в течение двух недель. В город деревья вывозят в кадках на небольших грузовиках. Их загружают с помощью бобкэтов со специальными насадками. Обычно

«В последние годы деревья так подросли, что маршруты для перевозки выбирают тщательно, ведь грузовики с зелёным грузом могут проехать не под каждым мостом и виадуком. Зимой озеленители специально держат пальмы и туи в невысокой теплице, чтобы они не набирали рост, а росли в ширину», – отметили в мэрии.

Напомним, пальмы и туи в больших кадках украшают Красноярск с 2001 года и являются одной из визитных карточек города.

Фото: © admkrsk.ru