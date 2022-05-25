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В Красноярске девушке, устроившей стрельбу из ружья в детском саду, продлили арест

Главная Общество
Красноярск
16:03 25 Мая 2022
общество, происшествия, красноярск, арест
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В Красноярске продлили меру пресечения Полине Дворкиной, устроившей стрельбу в детсаду. В объединённой пресс-службе судов Красноярского края, она останется в СИЗО до 27 августа.

Напомним, 28 марта, 19-летняя красноярка проникла в детсад с огнестрельным оружием.

Первой увидела вошедшую девушку воспитатель Евгения Толстая, заподозрив неладное, она вывела её в соседнее помещение и уточнила причину присутствия. Воспитатель увидела спрятанное девушкой оружие, подоспевшая на помощь воспитатель Ирина Шабанова попыталась забрать оружие и оповестила других воспитателей о том, что в здании вооруженный человек.

Инструктор по физической культуре Наталья Снус повалила злоумышленницу на пол. Произошёл выстрел в стену. Воспитатели обездвижили и зафиксировали девушку на полу. А также удерживали её до прибытия полицейских.

Кроме того, перед визитом в дошкольное учреждение девушка поссорилась со своим 56-летним отцом и застрелила его.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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