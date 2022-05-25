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В Омской области священники проведут молебен о прошении дождя

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Красноярск
15:30 25 Мая 2022
общество, омск, священник, дождь
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26 мая из-за засушливой погоды в храме Воскресения Христова в Калачинске священники будут просить бога о дожде. Информацию сообщает издание «Омск-информ».

С начала апреля в некоторых восточных районах Омской области практически не было дождя, выпало около 5-6 мм осадков (менее 10 % от нормы).

Земля на полях высохла. Под угрозой находится будущий урожай.

По прогнозу синоптиков, осадков в ближайшие дни не ожидается. 26 мая столбик термометра покажет от +11°С до +16° С ночью и до +33° С днём.

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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