Южные поезда Красноярской железной дороги будут делать остановку для пассажиров в Петропавловске Республики Казахстан

С 1 июня поезда дальнего следования Красноярской железной дороги, следующие транзитом через Казахстан, будут совершать остановку для посадки/высадки пассажиров на станции Петропавловск Казахстанских железных дорог.

Это «южные» маршруты №127/128 Красноярск – Адлер и №130 Красноярск – Анапа.

В летний период поезд №129 Красноярск – Анапа отправляется из краевой столицы три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. Частота курсирования поезда №127/128 Красноярск – Адлер увеличена с двух до четырёх раз в неделю: он отправляется по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Таким образом, в период отпусков уехать из Красноярска в направлении Черноморских курортов можно в любой день недели.

Отметим, что до конца года для поездок из России в Республику Казахстан и обратно (поездами формирования АО «ФПК» и АО «НК «КТЖ») действуют скидки от общей стоимости проезда по территории России и Республики Казахстан от 15% до 45% в зависимости от даты покупки билетов.

Для въезда в Россию и в Казахстан действуют обязательные санитарные требования. Так, для въезда на территорию Российской Федерации из Казахстана всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, кроме граждан государств-членов Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия), необходимо иметь отрицательный результат лабораторного исследования на наличие COVID-19, выполненного методом ПЦР не ранее чем за 2 календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации (оригинал на бумажном носителе или цифровая версия в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19»).

Все пассажиры, прибывающие в Казахстан с территории Российской Федерации, должны предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР теста на COVID-19 на казахском, русском или английском языке, сделанного не позднее 72 часов на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан, или иметь документальное подтверждение (сертификат) о прохождении полного курса вакцинации или ревакцинации против коронавирусной инфекции сроком не более 6 месяцев после получения второго компонента. Справка с отрицательным результатом ПЦР теста на COVID-19 при въезде в Казахстан не требуется детям в возрасте до 5 лет при ее наличии у сопровождающих их лиц. Наличие результатов тестов контролируется проводниками.

При следовании по территории Казахстана обязательно ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания. При необходимости средства индивидуальной защиты (защитные маски, антисептические средства и т. п.) можно приобрести у проводника.

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Уточнить информацию о расписании поездов, стоимости билетов, акциях и скидках можно на официальном сайте ОАО «РЖД», по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

По материалам КрасЖД

Фото: © КрасРЖД