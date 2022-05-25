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Погорельцам Красноярского края дома построят по типовым проектам

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Красноярск
15:15 25 Мая 2022
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Одна из мер поддержки погорельцев — строительство жилья за счёт краевого бюджета. Закон был разработан в короткие сроки по поручению губернатора Красноярского края Александра Усса и принят депутатами Заксобрания единогласно.

Зампред краевого правительства Сергей Козупица в интервью телеканалу «Енисей» рассказал, что дома планируют строить на тех же участках. Управление капитального строительства будет использовать типовые проекты:

  • 42 кв. м для одиноко проживающих людей, либо семей из двух человек;
  • 54 кв. м — семьям из трёх человек;
  • 72 кв. м — семьям из четырёх человек;
  • 90 кв. м — семьям из пяти человек,
  • 108 кв. м — семьям из шести человек.

— К строительству приступят, как только будут сформированы списки, — отметил Сергей Козупица.

Фото: © ГУ МВД России по Красноярскому краю

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