Погорельцам Красноярского края дома построят по типовым проектам

Одна из мер поддержки погорельцев — строительство жилья за счёт краевого бюджета. Закон был разработан в короткие сроки по поручению губернатора Красноярского края Александра Усса и принят депутатами Заксобрания единогласно.

Зампред краевого правительства Сергей Козупица в интервью телеканалу «Енисей» рассказал, что дома планируют строить на тех же участках. Управление капитального строительства будет использовать типовые проекты:

42 кв. м для одиноко проживающих людей, либо семей из двух человек;

54 кв. м — семьям из трёх человек;

72 кв. м — семьям из четырёх человек;

90 кв. м — семьям из пяти человек,

108 кв. м — семьям из шести человек.

— К строительству приступят, как только будут сформированы списки, — отметил Сергей Козупица.

Фото: © ГУ МВД России по Красноярскому краю