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В Красноярске пройдёт Пушкинский бал

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Красноярск
14:45 25 Мая 2022
красноярск, бал
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5 июня в Красноярске пройдёт городской бал в стиле девятнадцатого века. Поучаствовать может любой желающий от 14 до 35 лет. Гостей ждут в культурном пространстве «Каменка» в 17:00. Организаторы обещают насыщенную программу с танцами и бальными играми, мастер-классами, при этом опыт в исторических танцах необязателен. 

«В этом году мы проводим уже второй Открытый бал, делая его традицией города. В прошлом году бал посетили 150 красноярцев. Возможность прийти в вечернем платье и костюме привлекает тех, кто не имеет собственного исторического костюма, но очень хочет на бал. Здесь вы познакомитесь с бальной культурой, станете частью праздника. Если вы не попали в прошлом году – вот он ваш шанс. Каждый бал уникален, ведь создают его гости своим участием», – поделилась организатор бала Елена Ткаченко.  

Помимо танцев, пройдёт литературная викторина и чтения стихотворений Александра Сергеевича Пушкина, салонные игры, в которые играли на балах XIX века, для дам пройдёт мастер-класс по изготовлению украшений для волос и бальных книжек. Также в этот вечер никто не уйдёт без красивой фотографии, ведь организаторы подготовили отдельную фотозону, на которой будет работать фотограф.

В Красноярске пройдёт Пушкинский бал

Вход на бал свободный, но обязательно нужна предварительная регистрация по ссылке. Для кавалеров обязательны брюки, однотонная рубашка с длинным рукавом, обувь для танцев. Особенно приветствуются фраки, жилеты, перчатки. Для дам важно быть в длинном платье в пол, либо в блузе и юбке такой же длины. Также обувь для танцев. Перчатки, веера и прочие аксессуары по желанию.

Более подробную информацию о правилах проведения бала можно узнать в официальной группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» или по телефону 260-17-47.

Фото: © пресс-центр молодёжного центра «Новые имена».

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