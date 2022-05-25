В Красноярске пройдёт Пушкинский бал

5 июня в Красноярске пройдёт городской бал в стиле девятнадцатого века. Поучаствовать может любой желающий от 14 до 35 лет. Гостей ждут в культурном пространстве «Каменка» в 17:00. Организаторы обещают насыщенную программу с танцами и бальными играми, мастер-классами, при этом опыт в исторических танцах необязателен.

«В этом году мы проводим уже второй Открытый бал, делая его традицией города. В прошлом году бал посетили 150 красноярцев. Возможность прийти в вечернем платье и костюме привлекает тех, кто не имеет собственного исторического костюма, но очень хочет на бал. Здесь вы познакомитесь с бальной культурой, станете частью праздника. Если вы не попали в прошлом году – вот он ваш шанс. Каждый бал уникален, ведь создают его гости своим участием», – поделилась организатор бала Елена Ткаченко.

Помимо танцев, пройдёт литературная викторина и чтения стихотворений Александра Сергеевича Пушкина, салонные игры, в которые играли на балах XIX века, для дам пройдёт мастер-класс по изготовлению украшений для волос и бальных книжек. Также в этот вечер никто не уйдёт без красивой фотографии, ведь организаторы подготовили отдельную фотозону, на которой будет работать фотограф.

Вход на бал свободный, но обязательно нужна предварительная регистрация по ссылке. Для кавалеров обязательны брюки, однотонная рубашка с длинным рукавом, обувь для танцев. Особенно приветствуются фраки, жилеты, перчатки. Для дам важно быть в длинном платье в пол, либо в блузе и юбке такой же длины. Также обувь для танцев. Перчатки, веера и прочие аксессуары по желанию.

Более подробную информацию о правилах проведения бала можно узнать в официальной группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» или по телефону 260-17-47.

Фото: © пресс-центр молодёжного центра «Новые имена».