В Красноярске на острове Татышев могут построить бассейн и спорткомплекс

В Красноярске на Татышеве могут построить бассейн и спорткомплекс. Об этом говорится в программе развития острова на 2021-2023 годы, опубликованной на сайте парка. Сейчас проект находится в стадии обсуждения, однако в документе указано, что в следующем году планируется построить разгоночный круг, бассейн и стадион.

Кроме того, в планах развития указано появление нескольких площадок для уличного баскетбола и 8,5 км новых дорожек. Уточняется, что они предусмотрены вокруг строящихся объектов. Будет ли это комфортно для отдыхающих, пока не известно, но уже построенная на острове трасса сейчас доступна только триатлонистам.

Фото: © vk.com/ostrovtatyshev