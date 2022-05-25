Красноярские школьные музеи одержали победу во Всероссийском фестивале

Завершился Всероссийский фестиваль школьных музеев «Без срока давности», цель которого сохранение исторической памяти о геноциде мирного населения СССР — жертв военных преступлений нацистов и их пособников во время Великой Отечественной войны.

Финалистами и участниками федерального этапа стали 43 музея.

Народный музей красноярской школы № 19 им. А.В. Седельникова признан лучшим в номинации «За лучшее экспозиционное решение». Призёром в I категории «Общеобразовательные организации» стал школьный музей им. А.Г. Поздеева школы № 69 г. Красноярска.

Церемония награждения состоялась в Москве.

Фото: © пресс-служба министерства образования Красноярского края