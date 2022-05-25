В Красноярске пройдёт первый этап чемпионата по мотогонкам Red Ring moto cup

28 мая на гоночной трассе «Красное Кольцо» в Красноярске пройдёт первый этап открытого чемпионата Красноярского края по шоссейно-кольцевым мотогонкам Red Ring moto cup. В соревнованиях примут участие команды примут участие тридцать спортсменов из Красноярска, Кемерово, Томска, Иркутска и Улан Удэ.

Заезды пройдут в нескольких классах:

Road Race —для новичков мотоспорта на дорожных байках;

Pro Race — для любителей;

Super Stock — для профессионалов на подготовленных мотоциклах.

Начало в 12.00. Вход свободный.

Заезд организован Федерацией мотоциклетного спорта Красноярского края при поддержке Союза «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата».

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович