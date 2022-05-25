1 июня в Центральном районе откроют сезон утренних зарядок

1 июня в 07:00 на набережной Центрального района пройдёт первая в этом году общегородская утренняя зарядка. Присоединится к ней может любой желающий.

Профессиональный тренер по фитнесу проведёт небольшую разминку и покажет несложные упражнения. Зарядки будут проходить до конца лета, по будням, рассказали в администрации города Красноярска.

В среднем за лето в утренних зарядках участвуют порядка 500 человек.