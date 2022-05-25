1 июня в Центральном районе откроют сезон утренних зарядок

1 июня в 07:00 на набережной Центрального района пройдёт первая в этом году общегородская утренняя зарядка. Присоединится к ней может любой желающий.
Профессиональный тренер по фитнесу проведёт небольшую разминку и покажет несложные упражнения. Зарядки будут проходить до конца лета, по будням, рассказали в администрации города Красноярска.
В среднем за лето в утренних зарядках участвуют порядка 500 человек.
— Год назад мы пробовали вместо обычных разминок проводить несложные тренировки по йоге, но опыт показал, что утром жителям больше нравится выполнять активные упражнения, помогающие проснуться. Сезон этого года мы решили начать именно с таких занятий, — рассказал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.