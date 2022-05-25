В Красноярске мужчина напал на продавца и украл алкоголь и сигареты

24 мая в дежурную часть сообщили о том, что неизвестный, угрожая ножом продавцу, похитил из павильона бутылку алкоголя и табачную продукцию на общую сумму более 200 рублей.

Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения, установили и опросили свидетелей и жильцов близлежащий домов. Уже через полчаса сотрудники ОВД задержали мужчину, подходящего по приметам. Им оказался 37-летний красноярец с признаками алкогольного опьянения, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю. Похищенный товар и орудие преступления были изъяты.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Максимальное наказание по статье — до 10 лет лишения свободы.

Фото: © 24.мвд.рф