В Лесосибирске 10-летний мальчик застрелил одноклассника

Вечером 24 мая 10-летний мальчик, находился у себя дома в пос. Стрелка вместе со своим одноклассником. Он взял в сейфе в гараже карабин отца и по неосторожности выстрелил в сторону, где находился его приятель. С ранением в области брюшной полости ребёнка доставили в фельдшерский пункт. Несмотря на помощь, мальчик скончался, рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Органами полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия). Уголовное дело изъято из следственных органов полиции и передано в территориальное подразделение регионального Следственного комитета, в соответствии с постановлением прокурора. Следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Расследование продолжается.

Фото: © sledcom.ru