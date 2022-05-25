На заповедных территориях Красноярского края навели порядок

Субботники прошли на территориях памятников природы «Чёрная Сопка», «Река Шушь», «Озеро Монастырском», в заказниках «Красноярский» и «Кемский».

На заповедных территориях участники акции «Зелёная Весна – 2022» провели 19 субботников. Порядок наводили инспекторы краевой дирекции по ООПТ, школьники, волонтёры, местные жители. Всего участие приняли более 150 человек. Собрано более 12 кубометров мусора.

Напомним, в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» в регионе продолжаются экологические акции по уборке берегов водоёмов.

Генеральные уборки на берегах водоёмов прошли в 17 муниципальных образованиях.

Участниками экологических десантов стали около полутора тысяч человек. Было очищено 105 км береговых линий, собрано более 260 кубометров мусора.

Напомним, заявки для участия в экологических десантах на данный момент подали 52 муниципальных образования, запланированы 526 мероприятий по уборке мусора с берегов. Очистят прибрежные зоны 300 водоёмов.

По итогам экологической акции «Вода России» в прошлом году наш регион вошёл в 20 лучших и самых активных регионов-участников страны по наведению порядка на берегах.

Фото: © пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края